Openlijke confrontatie tussen China en India! Tientallen militairen van beide landen omgekomen

Chinese en Indiase troepen raakten openlijk met elkaar in conflict. Dat gebeurt wel vaker, maar dit was de eerste keer dat er ook doden zijn gevallen aan weerszijden! Twintig Indiase soldaten en 43 Chinese. Al worden die cijfers natuurlijk door de tegenpartij in twijfel getrokken.

Dit speelde zich vandaag af in de Indiase grensregio Ladakh. Nooit eerder zijn er doden gevallen bij dergelijke grensconflicten. Die zijn er namelijk al decennialang tussen die twee landen, maar krijgen vrijwel nooit aandacht. Een van de redenen daarvoor is dus omdat er nooit iemand bij om is gekomen.

Meestal gaat het om grondgebied van de regio Kashmir. China meent een stukje te bezitten, India ziet dat net iets anders. Maar dit keer zijn er dus flink wat doden gevallen! En de vraag is of dit betekent dat de situatie tussen India en China nu gaat escaleren!

Het is niet ondenkbaar, maar dat zou wel betekenen dat zo’n beetje 40 procent van de wereld ineens met elkaar in oorlog is, als we afgaan op bevolkingsomvang. Twee nucleaire machten ook nog. Nou ja, zó erg zal het ook weer niet worden…

Maar goed, dit is het jaar 2020 en we zijn pas op de helft. Anything is possible. Ik ben benieuwd hoe de beide landen gaan reageren in de komende dagen!