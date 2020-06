Overdreven of niet? ‘Donald Trump was van plan om 10.000 militairen in te zetten tegen BLM-demonstranten’

Het had weinig gescheeld of Donald Trump had 10.000 militairen ingezet om de BLM-demonstraties te beteugelen. De soldaten zouden worden gelegerd in diverse Amerikaanse steden waar deze week betogingen plaatsvonden. Echter staken Defensie-minister Mark Esper en topgeneraal Mark Milley daar een stokje voor.

Volgens berichtgeving in de Amerikaanse media stuurde Defensie-minister Esper wel zo’n 1600 militairen naar de regio Washington, waar gisteren een gigantische demonstratie plaatsvond. Deze is geheel ordelijk verlopen, maar mocht het toch uit de hand zijn gelopen, dan kon er gericht worden ingegrepen.

Hoewel Trump het liefst uit voorzorg militairen inzet tijdens de protesten in de Verenigde Staten, is Esper wat gematigder. Laatstgenoemde pleit alleen “in het uiterste geval” voor de inzet van militairen. Dat is vooralsnog niet nodig, want zegt Esper: “We verkeren nu niet in een dergelijke situatie”.

Ondanks dat meerdere BLM-demonstraties de afgelopen dagen uitliepen op rellen en plunderingen, klinkt het niet heel logisch om preventief het leger in te zetten. Een dergelijke rigoureuze maatregel klinkt misschien heel defensief, maar kan ook helemaal verkeerd uitpakken met een nog grotere chaos als gevolg.