Washington maakt zich op voor megabetoging van de BLM-beweging: ‘Dit wordt de grootste betoging tot nu toe!’

Als dat maar goed gaat! De Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. bereid zich momenteel voor op de allergrootste Black Lives Matters-betoging tot nu toe. Naar verluid zal de betoging waarschijnlijk zelfs de geschiedenisboeken ingaan als ‘een van de grootste manifestaties in de Amerikaanse geschiedenis’. Het valt nog maar te hopen dat het niet gigantisch uit de hand gaat lopen, nadat kleinere betogingen in de Verenigde Staten onlangs gigantisch uit de hand liepen en ontaarde in rellen, plunderingen en zelfs dodelijke slachtoffers.

Politiechef Peter Newsham zegt in lokale Amerikaanse media dat de demonstratie “misschien we de grootste ooit” wordt in de geschiedenis van de stad en het land. Volgens Newsham is hij in het bezit van cruciale informatie dat daar op wijst. Het minimum van tienduizenden demonstranten zouden volgens de informatie van de lokale politie in werkelijkheid weleens honderdduizenden betogers kunnen zijn. Amerikanen uit het hele land maken zich dan ook op voor een trip naar Washington.

Inmiddels doen de Amerikaanse autoriteiten er alles aan om de demonstratie in goede banen te lijden. Er worden honderden, zo niet duizenden agenten en militairen ingezet om de rust en orde te kunnen garanderen. Hoewel garanderen, daar had het gezag het de afgelopen dagen ook maar uiterst moeilijk mee tijdens betogingen die gigantisch uit de hand liepen.

De massa-demonstratie in Washington kan elk moment van start gaan. Duizenden mensen zijn onderweg naar de omgeving van het Witte Huis. Niet alleen in Washington wordt er gedemonstreerd voor de rechten van zwarte mensen en tegen het politiegeweld. In 34 van de 50 Amerikaanse staten zijn er protesten die allemaal om George Floyd draaien.