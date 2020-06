Peilingen! ‘Pieter Omtzigt is veel populairder dan Hugo de Jonge!’

Het gaat goed met het CDA, maar dat blijkt niet de verdienste te zijn van vicepremier Hugo de Jonge. De kandidaatstelling van Pieter Omtzigt lijkt vooral de opleving van de christendemocraten te verklaren. In tegenstelling tot De Jonge weet Omtzigt ook kiezers van de SP, PVV en FVD naar het CDA te lokken.

Het CDA is in de meest recente peiling van Maurice de Hond gestegen naar 19 zetels. Dat is de hoogste score voor de christendemocraten sinds de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Opmerkelijk genoeg zit ook D66 in de lift. De kandidaatstelling van Sigrid Kaag heeft de partij geen windeieren gelegd. De partij steeg maar liefst van 10 naar 12 zetels, de hoogste ranking sinds halverwege maart. Feit blijft wel dat 12 zetels natuurlijk niet genoeg is voor een partij die hoopt de eerste vrouwelijke premier van Nederland af te leveren.

50PLUS blijft een beetje zweven aan de ondergrens en staat nu op 1 zetel, dat waren er vorige week nog twee. Bij FVD (11 zetels) zien we deze week geen verschuivingen evenals de PVV (18 zetels).