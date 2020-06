Pieter Omtzigt enters the race! Meldt zich op de valreep om CDA-lijsttrekker te worden

De kogel is door de kerk: de meest markante CDA-politicus van de afgelopen jaren – Pieter Omtzigt – heeft zich ook op het nippertje gemeld in de strijd om CDA-lijsttrekker te worden bij de aankomende lijsttrekkerverkiezingen.

Wie dacht dat de strijd om het CDA-lijsttrekkerschap wel zo’n beetje voorbij was, heeft vandaag een flinke verrassing gekregen: nadat behalve ‘favorieten’ Hugo de Jonge en Mona Keijzer ook de underdog Martijn van Helvert zich meldde om de opvolger van de reeds naar Leeuwarden verkaste Sybrand Buma te worden, is er nóg een deelnemer voor de interne wedstrijd van de christendemocraten: Pieter Omtzigt. Dat maakte hij vanavond bekend bij RTL Nieuws.

Voor wie hem niet kent: Pieter Omtzigt is een terriër. Een parlementariër die graaft, en graaft, en graaft totdat hij beet heeft en dan niet meer loslaat. Hij kaartte – samen met SP’er Renske Leijten – het hele fiasco met de kinderopvangtoeslagen aan, en wist daardoor bewindslieden ten val te brengen. Des te opmerkelijker, aangezien Omtzigt van het CDA is: behalve dat die club nu in de regering is, ook een redelijk vastgeroeste, kartelachtige systeempartij. Behalve dat heeft Omtzigt ook het onderzoek naar de op Malta vermoorde onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia nieuw leven ingeblazen – en hoge regeringsfunctionarissen aldaar het flink lastig gemaakt.

Ook herinneren we ons Omtzigt als een man die door de CDA-partijtop in 2012 eigenlijk al was afgeserveerd, en op een onverkiesbare 37e plek op de kieslijst geplaatst. Dankzij een daverende voorkeurscampagne kon hij een vroegtijdige politieke exit desondanks verkomen. Sindsdien heeft het CDA geaccepteerd dat ze met Omtzigt opgescheept zitten, maar ze blijven hem met argusogen volgen.

En dan voor Omtzigt de hamvraag: is hij kansrijk? Maakt hij kans op de overwinning? Dat weet natuurlijk nog niemand zeker, maar feit is wél dat hij een van de meest spraakmakende Kamerleden van de afgelopen jaren is geweest. Dat heeft hem zeker populariteit opgeleverd, maar de vraag is of dat ook bij de ‘juiste’ mensen voor deze verkiezing is. De in Den Haag geboren katholiek wordt door de achterbannen van anti-systeempartijen als SP, 50PLUS, PVV en Forum voor Democratie op handen gedragen. Thierry Baudet wilde in 2017 zelfs dat Omtzigt premier van Nederland ging worden. Maar needless to say: noch Baudet, en noch de aanhangers van andere partijen mogen stemmen in deze christendemocratische lijsttrekkersverkiezing.

Ook zijn er een hoop politiek ontheemden die in de afgelopen jaren in hem een integere ombudspoliticus zagen, en daarom bij Kamerverkiezingen voor hem gingen. Maar ook zij zijn geen lid van het CDA.

Hoeveel animo is er bij CDA-leden dan eigenlijk nog over voor Omtzigt? Hugo de Jonge geldt als goedlachse reus, Mona Keijzer voor het vleugje vernieuwing. En – in 2020 voor velen belangrijk – is een vrouw. Welke groep CDA-kiezers blijft er over voor Omtzigt, als die er überhaupt nog wel is? We zullen de eerste peilingen over de CDA-race moeten afwachten… Omtzigt verdient ons respect, maar of hij écht kans maakt?