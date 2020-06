Politie verijdelt nieuwe poging tot ‘Buitenhofje’! ‘Leugenachtige parafrase van Twan Huys! Geen bewijs voor gebruik walgelijke term ‘Marokkanenverdelgers’ door politie’

Met dit soort streken maakt de linkse mainstream media het zichzelf vrij lastig om nog langer vol te kunnen blijven houden dat men objectief is. Dit keer was de eer aan tv-presentator Twan Huys om een ‘Buitenhofje’ te doen: agenten zouden zichzelf ‘Marokkanenverdelgers‘ hebben genoemd. Politie Den Haag reageerde met een tweet: ‘Niets van waar!’

We beginnen bij de tweet van de Politie Den Haag:

Buitenhof-presentator @twanhuijs zei zojuist dat agenten zichzelf vorig jaar ’Marokkanenverdelgers’ hebben genoemd. Deze aantijging is toen uitvoerig onderzocht en er is geen enkel bewijs of enige aanwijzing gevonden dat deze walgelijke term is gebruikt. @Buitenhoftv #Buitenhof — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 7, 2020

“Geen bewijs of enige aanwijzing.” Duidelijke taal en makkelijk te controleren toch? Want slechts één van de twee partijen heeft hier gelijk. En hier wordt het mooi! Buitenhof reageerde namelijk op de politie-tweet en dacht aan te kunnen tonen dat zij gelijk hadden:

Maar dit ontplofte, vrijwel direct, keihard in hun gezicht! Want hartstikke leuk, dat citaatje als ‘bewijs’, maar wie een béétje oplet en het nieuws in de gaten houdt, weet dat het NRC-artikel al eerder deze week is gerectificeerd. En ook de Volkskrant heeft een soortgelijk artikel moeten rectificeren! Kijk maar, hier een screenshot van het NRC-artikel (klik foto voor artikel):

En hier de Volkskrant: