Racisme bestaat en moet bestreden worden — maar niet door fascistische 1%-organisaties als BLM en ANTIFA

Racisme bestaat. Nee, niet alleen in Nederland. Overal ter wereld, waar je ook gaat, is er racisme. Er is racisme in Afrika tussen Afrikanen. Er is racisme in Azië tussen Aziaten (en andere ‘rassen’).

Maar ja, er is ook racisme in Nederland. Daar moeten we eerlijk over zijn. Ik heb het met mijn eigen ogen aanschouwd. Een fietsenmaker die mijn vrouw niet hielp (maar een blond meisje dat na haar de winkel in liep wel). Een ‘bewaker’ van het Leger Des Heils die mijn vrouw tegenhield toen ze naar buiten wilde lopen omdat hij haar ‘verdacht’ vond. Een verkoopster in een cafeteria die mijn vrouw gewoon patat weigerde te geven, en pas overstag ging toen ik half schreeuwend ingreep.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over al die andere voorbeelden van racisme; voorbeelden die we allemaal gezien hebben. De manier waarop mensen naar een groepje ‘kleurlingen’ kijkt als die rustig rondkijken in een winkel. De manier waarop de familie van een vriendin reageert als ze thuiskomt met een zwarte vriend. De vraag die bijna alle allochtonen dagelijks te horen krijgen: ‘Nee, ik bedoel, waar kom je écht vandaan?’ Gevolgd door een ‘flikker op naar je eigen land!’ als die allochtoon — derde generatie Nederlander! — eens iets zegt waar de autochtoon in kwestie het niet mee eens is.

Ja. Racisme bestaat. En dat is diep-, dieptriest.

Maar ik ben niet bereid om te luisteren naar de ‘klachten’ en ‘lessen’ van fascistische organisaties die gesponsord en onderhouden worden door de 1 procent: de allerrijksten, die hun macht en geld gebruiken om de samenleving te ondermijnen. Sylvana Simons, Akwasi, Black Lives Matter, BIJ1, ANTIFA. Stuk voor stuk zijn het geen anti-racisten, maar racistische marionetten van de superrijken en supermachtigen die niet willen dat wij, gewone mensen, op een gelijkwaardige, harmonieuze manier met elkaar omgaan, maar die ons willen verdelen — omdat ze ons op die manier beter kunnen overheersen.

Als we racisme willen bestrijden dan moeten we dat doen met liefde en begrip voor elkaar, niet met woede, haat, en een gevoel dat er ‘wraak’ genomen moet worden. We moeten het gesprek met elkaar gaan; elkaar bewust maken van wat er gebeurt, en vervolgens op een liefdevolle manier de handen ineen slaan. Wat we vooral niet moeten doen is op een podium gaan staan en roepen dat Zwarte Piet in elkaar geslagen moet worden, de idee van All Lives Matter de middelvinger geven, blanke vrouwen achtervolgen op straat en ze dwingen op hun knieën excuus aan te bieden voor hun white privilege… of blanken en zwarten van elkaar scheiden, waarbij de eersten achteraan moeten zitten en de laatsten vooraan.

We moeten racisme bestrijden door liefde en begrip, niet door middel van omgekeerd racisme andere groeperingen op minderwaardige wijze te behandelen.