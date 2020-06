Regering twijfelt over globalisering nu economische crisis dreigt: ‘misschien toch maar staatssteun voor Hema’

De overheid overweegt staatssteun te verlenen aan de Hema. Het door schulden overladen winkelbedrijf levert toch bijna tienduizend banen op in Nederland. Maar door de verwachte economische crisis wordt de keerzijde van globalisering ook ineens pijnlijk duidelijk. Zoveel banen kwijtraken is namelijk nogal een risico!

Bronnen bevestigen tegenover het Financieel Dagblad dat men in Den Haag de situatie rond Hema al maanden scherp in de gaten houdt. Hema levert Nederland namelijk bijna tienduizend banen op, verspreid over 550 filialen. En da’s een dilemma!

Het Nederlandse winkelbedrijf werd overgenomen door investeringsmaatschappij Lion Capital. Die zijn vooral gericht op korte termijn winst, en gingen daarmee lijnrecht in tegen de bedrijfscultuur die bij Hema heerst. Hema leek te worden ‘uitgeknepen’ door: bezuinigingen, targets stellen voor personeel, minder flexibele roosters met langere diensten en minder kans op loonsverhoging. Daardoor liep het spaak bij Hema en kostte het Lion Capital uiteindelijk (waarschijnlijk) veel meer geld, terwijl ze verwachtten dikke winst te kunnen maken.

Hema moest dus met verlies worden afgestoten en belande weer in Nederlandse handen. Er waren wel ontzettend hoge schulden gecreëerd, waardoor schuldeisers eigenaar wilden worden van de winkelgigant, in ruil voor het wegstrepen van zo’n 300 miljoen euro aan schulden. Het merendeel van die schuldeisers bestaat uit professionele beleggers.

De Nederlandse overheid zit dus een beetje met de handen in het haar. Die schuldeisers willen hun geld investering natuurlijk terugverdienen en hebben een flinke inhaalslag te maken. Dat kan nooit goed zijn voor de Hema, althans niet in het dure Nederland. Mocht dat dus doorgaan, dan kan het zomaar zijn dat men de Hema hier opdoekt en elders neerzet (of doorverkoopt).

Aan de ene kant is dat kapitalistische vrijhandel en de drijvende kracht achter globalisering. Aan de andere kant betekent dat het mogelijke verlies van zo’n tienduizend banen. En op een moment dat iedere Nederlandse burger met werk een welkome aanwinst is, en iedere werkloze (in economische termen) een extra last.

Ik snap de optie voor staatssteun wel, maar daarmee breekt men wel de ‘spelregels’ van globaliserende vrijhandel, waar men normaliter in het kabinet altijd zo’n voorstander van is. Maar ja, duur wordt het sowieso, met of zonder staatssteun.