Rotterdam Pride krabbelt terug, ‘AllLivesMatter’ staan ze toch niet achter. ‘Het plaatsen van AllLivesMatter was kwalijk en not done’

De organisatie Rotterdam Pride krabbelt terug van een gemaakte ‘fout’. Ze hadden onder een post op social media de hashtag All Lives Matter gebruikt. Dit was natuurlijk hartstikke fout volgens enkele schreeuwerds in comments. Na ‘veel’ ophef besloot de organisatie om de hashtag weg te halen en algemene excuses aan te bieden. Toch niet alle levens zijn even belangrijk op dit moment…

Volgens ‘critici’ komt de term ‘All Lives Matter’ uit de hoek van mensen die juist hun ogen sluiten voor racisme. Voor mij komt de term ‘All Lives Matter’ eerder over als een slogan die gebruikt wordt om mensen niet in de ouderwetse hokjes van ‘ras’ of ‘kleur’ te classificeren. Helaas deelt niet iedereen deze mening; voor sommige is het individu ondergeschikt aan de ‘groep’ waar je toevallig bij hoort.

De directeur van Rotterdam Pride bood zijn excuses aan omdat sommige mensen helemaal door het lint gingen toen ze de hashtag zagen. Helaas toont de organisatie weinig ruggengraat en buigen ze voor de druk van activisten.

,,Ondanks de beste intenties en ondanks dat er geen opzettelijk kwaad in het spel was bij het plaatsen van het bericht, beseffen wij ons dat dit kwalijk en ‘not done’ is en dat wij mensen uit onze community hiermee hebben gekwetst.’’

Dat het ‘not done’ is, is alleen de mening van enkele activisten.

,,Rotterdam is een prachtige multiculturele stad met zoveel diversiteit en hiervoor willen wij strijden. We willen strijden voor gelijkheid, tolerantie en liefde. We hebben als doel dat wij er als Rotterdam Pride kunnen zijn voor de queer-community en de mooie initiatieven en instanties hier omheen. Maar ook dat we elkaar kunnen supporten als bondgenoten.’’

Dat supporten als bondgenoten gaat in de toekomst nog flink mis. Het intersectionalisme en het intersectionele gedachtegoed bots uiteindelijk intrinsiek met elkaar. De ene slachtoffer is ‘zieliger’ dan de ander. Alleen is deze maatstaf nogal subjectief; waardoor deze groepen elkaar uiteindelijk de tent uit gaan vechten.