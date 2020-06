Rotterdamse kansenparels bedreigen man met machete! Politie houdt drie jonge tieners aan

In Rotterdam dook een schrikbarend filmpje op; een groepje jongeren werd door bewoner van een flat weggestuurd omdat ze daar niks te zoeken hadden. De tieners moesten hier niks van hebben en bedreigde de man, een van de jongeren droeg zelfs een machete waarmee ze de bewoner bedreigde. Het zijn bizarre beelden…

Rotterdam

Gelijke kansen .. ze hadden gewoon thuis Netflix kunnen kijken .

Of aan het werk kunnen zijn om je voor te bereiden voor de toekomst .

Nee ze kiezen ervoor om op straat te lopen met een machette .

Keuzes maak je in het leven zelf . Dit is een keuze .. pic.twitter.com/oqz1b9hSLk — miekie 🙋‍♀️ (@miekmiek) June 8, 2020

De jongens waren overlast aan het maken en werden verzocht om de locatie te verlaten. Helaas hadden kansenparels hier niet zo veel zin in, één van deze sneuneuzen achtte het zelfs nodig om een machete te trekken. Als je dit soort beelden ziet, dan is het onbegrijpelijk dat sommige mensen nog steeds niet in zien dat sommige wijken in de Randstad compleet verloederd zijn.

Aan de hand van de video kon de politie snel in actie komen. Zij konden in eerste instantie twee van de vier jongeren aanhouden. Echter ging moest dit wel met geweld, de jongeren verzetten zich en een agent raakte hierbij lichtgewond. De aangehouden jongens waren 13 en 15 jaar oud. De derde verdachte, de jongen met de machete, werd later op de dag van zijn bed gelicht. Hij bleek 14 jaar te zijn.

Jonge tieners die met wapens op straat lopen, het zijn bizarre beelden. Het programma Danny Op Straat besteedde hier enkele maanden geleden ook al aandacht aan. Echter lijkt er nog niet veel veranderd te zijn.