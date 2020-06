Rotterdamse studenten ‘getriggerd’ door column: ‘Je mag als blanke geen mening vormen over een zwart persoon’

De Rotterdamse student Danny Leentvaar schreef een column voor het studentenblad Profielen van de Hogeschool van Rotterdam. Hierin uit hij flink wat kritiek op de BLM-beweging, zo zegt hij dat hij nooit mensen racistisch behandeld ziet worden, maar op de televisie hoort hij de ene anekdote na de andere. Door dit soort dingen merkt hij dat je als blank persoon geen kritiek meer mag uiten op mensen van kleur. Linkse sneeuwvlokjes en studenten zijn woedend, maar uitgerekend Tim Hofman vindt dat column niet offline moet worden gehaald.

De column zet kritische vraagtekens neer bij de BLM-beweging in Nederland. En uiteraard valt kritiek op de BLM-beweging niet goed bij een bepaald soort studenten.

Om heel eerlijk te zijn begrijp ik de hele ophef in Nederland niet zo goed. Ik heb eigenlijk nooit meegemaakt of gehoord dat mensen racistisch bejegend werden. De enige plek waar ik daarvan hoor is op tv of in de krant. Nu is het tegenwoordig ook wel zo dat we vrij weinig kunnen zeggen. Je mag als blanke eigenlijk geen mening vormen over een zwart persoon of iemand met een ietwat andere achtergrond. Doe je dat wel, dan word je of uitgemaakt voor racist of erger; columnisten of tv-analisten moeten met politiebescherming leven.