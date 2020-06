School dicht, 500 leerlingen naar huis gestuurd: leraren zijn besmet met coronavirus en leerlingen kampen met coronaklachten

500 basisschoolleerlingen werden vandaag plots naar huis gestuurd. Wat bleek? Twee leraren waren positief getest, waarop het bestuur van de school besloot de tent direct te sluiten. Meerdere leerlingen blijken te kampen met coronaklachten; zij worden op dit moment getest. Pas wanneer de uitslag bekend is besluit de school of het verantwoordelijk is om de deuren te heropenen.

Twee locaties van basisschool de Springbok hebben hun deuren gesloten in Den Haag. Afgelopen weken zijn er al vaker leraren besmet geraakt op scholen, echter is het nu wel opvallend dat zeven leerlingen ook klachten hebben. Een goede reden om beide vestingen maar direct te sluiten. Voor je het weet heb je een brandhaard onder kinderen veroorzaakt.

“Tot we weten of zij het virus ook hebben, zijn we gesloten. Dit doen we voor de veiligheid van onze leerlingen, maar ook van alle medewerkers van de school.”

Het was natuurlijk te verwachten dat dit soort incidenten konden plaatsvinden. Wanneer bedrijven weer ‘normaal’ functioneren zul je zien dat hier ook af en toe besmettingen opduiken.

Het is alleen zaak dat mensen zich tijdig isoleren en laten testen wanneer ze klachten ervaren. Dit om erger te voorkomen.

Voor nu moeten bedrijven en scholen het personeel en de leerlingen goed in de gaten houden. Kleine brandhaarden kunnen uiteraard overal ontstaan als men niet alert genoeg is.