Strijd binnen CDA: Mona Keijzer (vrouw!) wil partijleider worden

Binnen het CDA is de strijd losgebarsten tussen Hugo de Jonge en Mona Keijzer om het leiderschap van de partij. En de verschillen zijn vrij makkelijk te herkennen. En da’s leuk, want dan valt er écht wat te kiezen!

Mona Keijzer zet volledig in op het feit dat ze een vrouw is. Altijd een sterk begin voor wie graag op inhoud, competentie, prestaties en ervaring wil worden beoordeeld. Een ‘solide’ opening move laten we maar zeggen…

Volgens Keijzer moeten vrouwen kunnen zien dat vrouwen succesvol kunnen zijn, anders gooit die helft van het geslacht er maar met de pet naar en worden ze allemaal huismoeder. Moeten we niet willen natuurlijk! Dus Keijzer, zonder goed voorbeeld, doet een poging om het broodnodige goede voorbeeld te gaan geven. Geheel op eigen initiatief! Het kan dus wél.

Maar goed, ze is een vrouw en dat is De Jonge niet, zijn er dan nog meer verschillen? Jazeker! Wat Mona zo anders maakt als Hugo, is dat zij namelijk jarenlange ervaring in de Tweede Kamer heeft. Woordvoerder voor zus, staatssecretaris voor zo, heeft zich ingezet voor ouderen en kinderen en heeft jarenlange ervaring op alle bestuurlijke niveaus van de overheid. Hugo heeft kennelijk al die tijd maar in z’n neus zitten vreten. Oh en Mona is “benaderbaar”.

Het échte verschil zit hem in het feit dat Mona Keijzer geen enkele partij uitsluit. PVV en FVD zijn beide fair game. Ze legt het hier vrij helder uit:

“Als ik zie wat Baudet wel eens zegt, zou ik hetzelfde tegen hem willen zeggen als ik wel eens tegen mijn kinderen zeg: joh, ga je mond eens spoelen. Zo praat je niet. Dat vind ik gewoon ongepast. En wat hij zegt over de Europese Unie en de NATO, daar schaadt hij gewoon Nederlandse belangen. Tegelijk zeg ik ook: partijen uitsluiten moet je ook niet doen. dat geldt ook voor de PVV. Dat gaat mij veel te ver. Want dat betekent dat je jezelf uitlevert aan linkse partijen om mee samen te werken. Zoals de PvdA. Ik ben veel meer geïnteresseerd in waarom mensen op Baudet zouden willen stemmen. Ik heb zelf namelijk in Volendam gezien dat als er een alternatief is met het CDA, dat mensen daarvoor gaan. Daar wil ik op inzetten.”

Keijzer komt hiermee in een ietwat paradoxale positie terecht naar mijn idee. Ze straalt vernieuwing uit door niet langer partijen uit te willen sluiten, maar ook door in te spelen op het feit dat ze een vrouw is. Maar mensen die dat wat uitmaakt zijn doorgaans progressief (of willen in ieder geval zo lijken). Het zijn meestal ook de mensen die nog steeds blijven mekkeren over ‘vrouwonvriendelijke uitspraken’ van Thierry Baudet. En nou krijgen ze dus in feite de keuze voor een zoet-zure combi-deal: deugen + deuren open naar PVV/FVD, of weer een ‘witte man’ als leider kiezen en het cordon sanitaire in stand houden (en uitbreiden). Of het slim is weet ik niet, maar het kon nog wel eens leuk gaan worden!