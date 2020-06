Talpa blijft achter Johan Derksen staan: gaat ook na de zomer verder bij Veronica Inside

Veronica Inside gaat na de zomer door, mét Johan Derksen. De man buigt niet, en nog veel belangrijker, Talpa buigt ook niet. Ze blijven pal achter Derksen staan. En terecht!



De uitzending van gisteren werd maar liefst 1,7 miljoen keer bekeken, maar had een totaal andere toon en sfeer. Derksen leek soms praktisch op de pijnbank te liggen. Gesteggel over dat zijn grap ‘geen grap’ was, maar dat het volgens hem wel ‘als grap was bedoeld’. Dat vond de aanwezige strafrechtadvocate Natacha Harlequin dan een hele doorbraak. Alsof Derksen ervan overtuigd was dat zijn grap door iedereen ook als dusdanig werd opgevat en hij de waarheid in pacht had. Heeft ‘ie nooit beweerd, is ook een onzinnige discussie, dus eigenlijk was het best wel belabberd om naar te kijken.

Maar voor wie dus hoop had dat Derksen van het podium zou verdwijnen, die komt bedrogen uit. Je moet ook direct paal en perk stellen tegenover dit soort sociaal-maatschappelijke druk. Als zo’n grap je niet bevalt dan pak je maar de afstandsbediening. Deze gekkigheid is toch al veel te lang véél te ver doorgeschoten?

Deugend Nederland doet net alsof Derksen wel eens de katalysator van de opkomst van extreemrechts en de begin van het Vierde Rijk kan zijn geweest. Het gaat hier om een grap bij een borrelpraatprogramma. Mijn god zeg, lighten up.