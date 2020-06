Theo Hiddema neemt geen blad voor z’n mond: ‘Migratiebeleid heeft geen spatje effect teweeggebracht’

Theo Hiddema heeft eigenlijk niks positiefs te melden over staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, sinds haar aantreden is er namelijk helemaal niks veranderd in het migratiebeleid aldus Hiddema. Het is precies dezelfde soep als afgelopen jaren. Zelf spreekt Broekers-Knol over een ‘pittige uitdaging’ maar Hiddema vindt het allemaal maar slappe hap. Er verandert gewoon niks, het maakt niet uit wie je er had neergezet afgelopen jaren.

Eerlijk is eerlijk, de portefeuille van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is zeker geen gemakkelijke. Je zit opgezadeld met de ellende van je voorgangers. Maar zoals in de lijn der verwachtingen begon ook Broekers-Knol met stevige taal aan haar functie. Maar naar één jaar kunnen we al concluderen dat er bar weinig is veranderd. Het migratiebeleid is nog steeds waardeloos. Iedere week moet de overheid meer dan één miljoen lappen voor procedures die niet op tijd zijn afgehandeld van asielzoekers, om maar eens een voorbeeldje op te noemen. Ook speelt er nog het dossier rondom de sloopzucht en geweldsescalaties bij diverse AZC’s.

Theo Hiddema attendeerde de Tweede Kamer erop dat Broekers-Knol al weer een jaar de staatssecretaris is, maar ze moet niet rekenen op een bloemetje van Hiddema. Het is volgens hem namelijk helemaal niks. Er is totaal niks veranderd, en dat is een grof schandaal!