Thierry Baudet over Antifa en Trump: “We zien al jaren dat geweld vanuit links oogluikend wordt toegestaan, dat daar veel minder ophef over is”

Vanochtend verscheen Thierry Baudet bij WNL, waar het onder andere ging over de plundertochten in de Verenigde Staten. Trump heeft de linkse groepering Antifa nu eindelijk bestempeld als terreurorganisatie. Baudet vindt dat dit de enige juiste beslissing was. Antifa creëert alleen maar haatzaaierij en vernieling.

Gisteren ontstond er flink wat ophef nadat Trump via Twitter liet weten dat Antifa vanaf heden gezien en behandeld gaat worden als een terroristenclubje. Minister William Barr, Justitie, zei er het volgende over:

“Het geweld dat wordt uitgelokt en gepleegd door Antifa en soortgelijke groepen in relatie met de rellen is binnenlands terrorisme en zal ook zo worden behandeld”,

Baudet vindt het meer dan terecht dat Antifa wordt aangepakt door de POTUS. Inmiddels heeft iedereen wel de beelden gezien; steden, monumenten en zelfs woningen worden geplunderd, vernield en in de brand gestoken. Dit zijn geen ‘vredige’ demonstraties meer, dit is gewoon een ontregeling van de samenleving.

“Het is een organisatie die geweld gebruikt. De rellen die we hier zien, dat zijn plundertochten.”

Ondertussen hoopt Baudet dat men ook in Europa anders gaat kijken naar links ‘activisme’. Want ook in Europa hebben de links radicalen een dieprood verleden, we herinneren allemaal nog wel de escalaties rondom de G20-top in Hamburg.

“Linkse terreur wordt vaak activisme genoemd. Het is al jaren zo dat er veel meer geweld is aan die kant van het spectrum dan aan de rechterkant van het spectrum, terwijl iedereen daar continue op let.”