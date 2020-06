Tien IS-vrouwen ontsnapt uit detentiekamp, Grapperhaus: ‘risicootje!’

Minister Grapperhaus erkent dat ‘zeker een tiental’ IS-vrouwen is ontsnapt uit een Syrisch detentiekamp. Kennelijk gaat het om een deel van de 23 ‘Nederlandse’ Syriëgangers die eisen dat de staat ze helpt bij hun terugkeer. Dat duurde ze blijkbaar te lang (of ze hebben het slechte nieuws gehoord) dus namen ze het heft in eigen handen. Grapperhaus zegt: “Dat is altijd een risico.”

Grapperhaus laat het er echter niet bij zitten en heeft Europese arrestatiebevelen afgegeven. Wat die IS-vrouwen natuurlijk weer enigszins in de kaart speelt omdat ze daardoor gewoon linea recta de gevangenis in kunnen worden geloodst. Maar goed, die wisten sowieso al dat ze straf zouden krijgen, die paar maanden meer maakt dan ook niet meer uit!

Ik denk namelijk niet dat ze over zullen gaan op aanslagen of ergens anders terechtkunnen waar ze veilig zijn. Want laten we wel wezen, iedereen die er in die regio achter komt dat een paar IS-vrouwen loslopen in de woestijn? Da’s een makkelijke prooi! Veel connecties zullen ze ook wel niet hebben of die zijn al wel afgetapt. Dikke kans dus dat ze binnen de kortste keren creperen of in een andere nare situatie terechtkomen. Helemaal omdat ze ook met die kinderen zijn gevlucht.

We hebben wél een probleem als ze overal nog connecties hebben die ze verder richting Nederland helpen. Dan zou het zomaar kunnen dat ze buiten het zicht blijven, want de AIVD heeft ook vast niet iedereen in de smiezen. Dat ‘risico’ van Grapperhaus geldt dus ook voor ons, straks ontploft er eentje in je lokale supermarkt, kan gewoon!