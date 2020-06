Totaal gestoord: deze video bewijst dat het nieuwe normaal volstrekt ABNORMAAL is

Overal borden waarop mensen worden opgeroepen om afstand van elkaar te houden. Stenen die systematisch twee maanden uit elkaar liggen, want ook buiten moet je wel aan social distancing doen. Bussen die maar half ingezet worden.

In het Verenigd Koninkrijk wordt de Isle of Wight al een tijdje gebruikt als een soort van bakermat voor alle coronamaatregelen. Het eiland loopt “voorop,” zoals dat heet, op dit gebied. Al vanaf dag één.

In een nieuwe video gemaakt door de Council of Wight leggen de leden ervan uit hoe het eiland eruit gaat zien in het ‘nieuwe normaal’ waar we zoveel over gehoord hebben.

Afhankelijk van je interpretatie is de uitleg schokkend dan wel hilarisch.

Als je gewoon over straat gaat zie je overal borden hangen waarop geschreven staat dat je 2 meter afstand dient te bewaren van anderen. Vervolgens zie je gekleurde stenen liggen waarop dit punt ook nog maar eens gemaakt wordt.

Volstrekt onzinnig, natuurlijk, zeker als je bedenkt dat uit onderzoek (van onder meer Maurice de Hond) blijkt dat de kans dat je dit virus buiten oploopt ongeveer nihil is. Er is dus geen enkele reden om buiten aan social distancing te doen.

Maar toch moet dat wél op het Isle of Wight.

Sterker nog, de wandelpaden zijn vergroot om ervoor te zorgen dat als twee mensen uit een verschillende richting komen ze elkaar op twee meter afstand kunnen passeren. Hierdoor blijft er helaas weinig tot geen ruimte meer over voor auto’s, maar hé, boeien. Groene gekkies vinden dat ongetwijfeld zelfs een pré.

Nu is het enge dat, zoals gezegd, Wight hoegenaamd “voorop” loopt wat coronabestrijding betreft. Wat daar gebeurt willen de Britse autoriteiten maar wat graag naar de rest van het land exporteren… en ja, dat zal natuurlijk weer buitenlandse overheden ‘inspireren,’ waaronder de Nederlandse.