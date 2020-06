Van Aartsen klaar met getreuzel: ‘OM moet corruptieonderzoek Richard de Mos snel afronden, Den Haag moet verder!’

De Haagse oud-burgemeester Jozias van Aartsen is helemaal klaar met het getreuzel rondom het corruptieonderzoek naar ex-locoburgemeester Richard de Mos en zijn partijgenoot Rachid Guernaoui. Van Aartsen hoopt dat de Hofstad “het gedoe” snel achter zich kan laten als het Openbaar Ministerie tenminste een beetje vaart maakt…

In het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM hield de Haagse ex-burgemeester een stellig pleidooi waarin hij het Openbaar Ministerie opriep om haast te maken met het corruptieonderzoek naar Richard de Mos en Rachid Guernaoui.

Van Aartsen zei daar letterlijk het volgende over:

“Ik zou willen dat het OM snel tot een conclusie komt en dat er eventueel een vervolging volgt. Dan kan het voor de rechter een rol gaan spelen. Voor de stad is het zo ongelofelijk belangrijk dat we dit soort gedoe een keer achter ons kunnen laten, want het blijft de stad ook als geheel achtervolgen.”