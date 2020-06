Vernielzucht van anti-racisme protesten gaat gestaag verder in Nederland: beeld van Gandhi beklad

In het immer vredige en keurige Amsterdam is het weer raak. De ‘aartsracist’ Gandhi is slachtoffer geworden van de beeldenstorm van BLM en consorten. Ook Gandhi heeft in het verleden vrij negatieve dingen gezegd over met name Zuid-Afrikanen, dus het was wachten op de agressie van de anti-racisten. Nu is ook de stichter van het moderne India – en voorvechter van dekolonialisme – slachtoffer geworden van vandalisme.

Het beeld van Gandhi op de Churchilllaan – oh de ironie – is beklad door anti-racisten. Ook het beeld van Gandhi moest eraan geloven, de inmiddels niet meer zo creatieve term ‘Racist’ was op de sokkel geschreven in rode verf.

Ook het getal 1312 staat geschreven op het beeld: dit is een verwijzing naar de afkorting ACAB, All Cops Are Bastards. Wat betekent dat het anti-politie sentiment nu ook is overgewaaid naar Nederland. Een overwinning voor de lieden van Antifa, die al jaren een hetze campagne voeren tegen alle vormen van autoriteit.

Ondanks dat Gandhi over het algemeen als held wordt gezien vanwege zijn geweldloze demonstraties en vredestochten in India – tegen de koloniale overheerser Engeland – heeft ook Gandhi een paar onfrisse uitspraken gedaan.

Tijdens zijn verblijf in Zuid-Afrika sprak hij zich laatdunkend uit over de zwarte bevolking, en noemde hij ze zelfs ‘Kaffer’ wat een Nederlandse verbastering is van het woord ‘kafir’ zoals de Arabieren Afrikanen omschreven.

Beeld van Ghandi in de Churchilllaan beklad met rode verf https://t.co/z6F30lrEu7 pic.twitter.com/sACDNuKgNO — AT5 (@AT5) June 17, 2020