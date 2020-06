Video! Wilfred Genee sloopt ‘trouwe VI-kijker’: ‘Maak naam en adres bekend! Zeg me in m’n gezicht dat ik een Judas ben!’

Wilfred Genee heeft in zijn dagelijkse radioshow op Veronica vanmiddag nog eens gereageerd op de ruzie die woedt tussen hem, René van der Gijp en Johan Derksen. Dat een zelfbenoemde “trouwe” kijker zich via een postkaartje ook in de discussie mengde, werd door Genee niet in dank afgenomen. Hij eist dat deze anonieme penvriend zichzelf bekendmaakt en Genee face-to-face komt melden wat hij van hem vindt.



Inmiddels heeft heel Nederland een mening over de ruzie tussen Veronica Inside-kemphanen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Terwijl liberale coryfeeën als Dijkhoff en Pechtold zich achter Genee scharen, stelt Wilders zich achter Derksen en Van der Gijp ook. Maar ook anonieme Nederlanders mengen zich in de steeds groter wordende fittie.

Een persoon die zich uitgaf voor “trouwe VI-kijker” heeft namelijk gemeend dat hij Genee op zijn huisadres een kaartje moest sturen waarin hij meldt dat de presentator, die afgelopen maandag Derksen en Van der Gijp in het racisme-beklaagdenbankje zette, een heuse verrader zou zijn. Letterlijk stond er in de correspondentie: “Wil de ware Judas in schaapskleren nu opstaan?”

Genee pikte dit niet, omdat hij de briefkaart zag als intimidatie van zijn familie, aangezien zijn kinderen ook op dat adres wonen. Op zich heel begrijpelijk dat Genee deze actie niet zo op prijs stelt, dus daarom nam de presentator het stukje schrijven mee naar de radiostudio van Veronica, waar hij vanmiddag eiste dat de afzender van de tekst z’n naam en adres bekend zou maken, zodat hij Wilfred Genee tenminste met open vizier kon aanvallen. Ook mocht de zelfbenoemde “trouwe VI-kijker” naar de studio rijden. Genee meldde dat iedereen alles van hem mag vinden, maar dan wel z’n kinderen er buiten moet houden én het lef moet hebben die mening gewoon in z’n gezicht te uiten.

Voor zover bekend heeft de afzender zichzelf nog niet gemeld.