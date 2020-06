Viruswaanzin na uitnodigen BLM-beweging: ‘Kom vandaag NIET naar het Malieveld, politie in opperste staat van paraatheid’

Daags nadat actiegroep Viruswaanzin bij monde van Willem Engel de Black Lives Matter-beweging opriep om ook naar het Malieveld te komen, trekken ze die uitnodiging nu in. Het protest van vandaag tegen de anderhalvemetersamenleving werd onlangs door de Haagse rechtbank en burgemeester Johan Remkes verboden. Viruswaanzin zegt deze keer gehoor te geven aan het verbod en vraagt iedereen om thuis te blijven.

Natuurlijk is de oproep van Viruswaanzin om thuis te blijven voornamelijk voor de bühne. Het is een manier om de schone onschuld te spelen, want stiekem hoopt de actiegroep er natuurlijk wel op dat het Malieveld, net als vorige week, weer volstroomt met duizenden actievoerders.

Zelfs de BLM-beweging werd afgelopen week nog door activist Willem Engel uitgenodigd om zondag te komen demonstreren op het Malieveld. Een slimme troef, want in het recente verleden is gebleken dat de politie een stuk terughoudender optreedt als er BLM-activisten aanwezig zijn.

Ondanks het verbod van de rechter wil de actiegroep Viruswaanzin morgen toch gaan demonstreren op het Haagse Malieveld. Inmiddels heeft kopstuk Willem Engel ook het door George Soros gefinancierde Black Lives Matters uitgenodigd om mee te doen. #aapuitdemouw pic.twitter.com/QbW8AkNbMK — Gerard de Boer (@Gerard1945X) June 27, 2020

Vorige week riep Engel zijn aanhangers juist op om WEL naar de verboden demonstratie te komen. Maar, geleerd van de onlusten en het explosieve politiegeweld, roept Engel nu dus op om vooral thuis te blijven. Maar of de doorgewinterde beroepsdemonstrant hooligan daar gehoor aan zal geven valt te betwijfelen.



“Vrijdag riep de organisatie van Viruswaanzin -ondanks het verbod- hun achterban nog op om juist WEL naar het Malieveld te komen”

De politie is er echter niet gerust op dat demonstranten toch thuis zullen blijven en heeft al aangegeven in opperste staat van paraatheid te zijn. De Dagelijkse Standaard zal de ontwikkelingen in Den Haag vandaag uiteraard op de voet volgen. Wordt vervolgd.