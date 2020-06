Viruswaanzin! OPROEP om toch MASSAAL naar MALIEVELD te komen zondag, desnoods om te picknicken!

Het zou een gigantisch protest worden. Sterker nog: De verwachting was dat het protest nog massaler zou worden bezocht dan die van de BLM-beweging. Het zou een protest worden tegen de anderhalvemetersamenleving op het Malieveld in Den Haag. Maar deze is gecanceld door de burgemeester van Den Haag.

Toch doet de organisatie nu een oproep aan iedereen die er klaar mee is dat er steeds meer vrijheden worden ingeperkt door de overheid. Zo hoopt de organisatie dan ook dat men morgen (zondag 21 juni) massaal naar Den Haag zal trekken om hun stem te laten horen.

Het was een mooi affiche: Beroemde DJ’s zoals Paul Elstak en DJ Jean zouden op het Malieveld aanwezig zijn om het protest tegen de anderhalvemetersamenleving in te luiden. Gesteund door andere bekende DJ’s, waaronder het techno-collectief Herr Zimmerman.

Echter, de gemeente Den Haag stak daar een stokje voor en heeft de manifestatie op het Malieveld verboden. Toch hoopt de organisatie, gesteund door viroloog Willem Engel en opiniepeiler Maurice de Hond, dat vrijheidsstrijders alsnog massaal naar Den Haag zullen afreizen. En dan niet met DJ’s en luide muziek, maar gewoon om te gaan picknicken uit protest.

Bij deze is iedereen op zondag uitgenodigd voor een massale picknick tegen de anderhalvemetersamenleving en ter ere van Vaderdag (ja, dat is morgen ook!).

Belangrijke noot van de redactie is wel: ‘We moeten ons ALLEMAAL houden aan de 1.5 meter afstand van elkaar! Tenzij…

We zijn benieuwd of de tweeledige Amsterdamse burgemeester Femke Halsema al haar mooiste anti-anderhalvemetersamenleving broche heeft opgepoetst voor zondag.

De Dagelijkse Standaard is bij monde van reporter Kenneth Steffers zondag ook aanwezig om live-verslag te doen. Let the show begin!

.