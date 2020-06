Amsterdamse hoteliers zijn helemaal klaar met Femke Halsema! ‘Bizarre restricties!’

Femke Halsema lijkt wel een activiste. Keer op keer weet ze (veelal op negatieve wijze) het nieuws te halen. Vandaag wel tot twee keer toe op De Dagelijkse Standaard. Gaat de Amsterdamse burgermoeder voor een record? Ook de hoteliers in onze hoofdstad keren Halsema nu de rug toe. “Hoteliers beginnen net pas weer met opstarten of ze krijgen alweer bizarre restricties te verduren!”

Nadat DDS vandaag al berichtte dat de Amsterdamse burgemeester het protest tegen een anderhalvemetersamenleving wil blokkeren, ontvingen wij zojuist -bij monde van De Telegraaf– het bericht dat ook de Amsterdamse hoteliers he-le-maal klaar zijn met het beleid van hun burgemeester.

De gemeente Amsterdam blijkt een groot voorstander van het inperken van de toeristenstromen in de stad. Waarschijnlijk zullen veel inwoners van de hoofdstad het daar mee eens zijn, maar ze moeten niet vergeten dat zo’n snelle en rigoureuze omwenteling waarschijnlijk weer snel op hun bordje zal worden geserveerd onder het mom van ‘gemeentebelasting’. Wie het laatst lacht… Halsema.

Tegenover de krant van Wakker Nederland zegt voorzitter Pim Evers van de Koninklijke Horeca Nederland:

“KHN zat nota bene vrijdagmorgen met de burgemeester om de tafel. Er is toen helemaal niks gezegd over een voorstel om in te mogen grijpen als de overheid vindt dat het te druk wordt. Dat zagen wij pas ’s middags in de brief van de wethouder. Maar zo doe je geen zaken met elkaar. Het had netjes geweest als ze ons niet alleen hadden aangehoord, maar ook samen met ons naar oplossingen hadden gezocht. Die hebben wij trouwens wel degelijk aangedragen.”

Evers is woedend omdat de horeca en alles daaromheen al gauw tien procent van de Amsterdamse economie vormt. Dat kan Halsema dus gemakkelijk wegbezuinigen, maar met een nieuwe financiële crisis in aantocht -en ja, ook binnen de Amsterdamse grachtengordel- is het nog maar de vraag vanuit welke branche Halsema de vruchten gaat plukken om te voldoen aan de verduurzaming van ‘haar’ stad. Immers moet het geld ergens vandaan komen…