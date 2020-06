Column Ozair Hamid: Waarom Black Lives Matter fascistischer is dan de meeste ‘fascisten’

De afgelopen week was het op z’n minst gezegd ‘drukker dan normaal’. Massale protesten tegen racisme vonden plaats in Nederland maar ook in de rest van de wereld. De terplekke betogers verkondigden de meest absurde, ridicule boodschappen, die een aantal overeenkomsten hebben met het fascisme.

Conservatieven betogen vaak dat woorden zoals ‘fascist’ en ‘nazi’ te snel worden gebruikt. En hoewel zij een geledig punt maken, is het echter van belang om je uit te spreken tegen datgene wat fout is, tegen datgene wat begint te lijken op een fascistisch platform – en dat zal ik nu ook doen.

De gelijkenissen tussen BLM en de fascistische ideologie in zijn totaliteit zijn namelijk voor de meesten schokkend. Een voorbeeld van zo’n ideologie in de praktijk is goed te zien in de Verenigde staten, waar op universiteiten – waaronder de genormeerde Universiteit van Californië Berkeley – blanke leerlingen worden geweerd door Black Lives Matter omdat zij simpelweg blank zijn. Een aversie jegens een groep en een isolatie van een groep – in dit geval blanke, onschuldige burgers – is ontstaan, die ook terug te zien is in het fascisme – los van het niet-beoordelen van mensen op basis van hun individuele overtuigingen, maar op basis van hun sociale identiteit.

Daarnaast is een elementair kenmerk van het fascisme terug te zien in het gedachtegoed van BLM: het anti-intellectuele beginsel. Een intellectueel laat zich leiden door de rede, terwijl anti-intellectuelen waarde hechten aan de subjectieve interpretatie van de – in dit geval postmodernistische – ‘werkelijkheid’. Terwijl wetenschappelijke statistieken en onderzoeken wijzen op het gegeven dat er nauwelijks sprake is van buitensporig politiegeweld jegens zwarte Amerikanen, blijven de aanhangers meegaan in dit irrationele populisme; voor nuance en relativering is er geen ruimte binnen deze conformistische kringen.

Ook zetten de anti-intellectuelen van BLM zich af tegen de dialoog: het fundament van de liberale democratie. In plaats daarvan gaat men de confrontatie aan met de autoriteiten, waarbij geweld jegens zowel de autoriteiten als onschuldige burgers niet wordt geschuwd. Demonstraties van deze linkse types, waar geweld aan de pas komt, zijn er in overvloed. Hetzelfde kan niet worden gezegd over liberalen en conservatieven.

Hoe kan dan nog worden beweerd dat zij de verhevenen zijn, terwijl men, aan de rechterzijde van het politieke spectrum, zich keert tegen al deze fascistische elementen?

Ik beweer niet zozeer dat BLM fundamenteel fascistisch is. Maar wanneer beweerd wordt dat mensen die uitlatingen doen op basis van feiten en logica fascistisch zouden zijn, is het meer dan valide om te stellen dat BLM fascistischer, en dus fouter, is dan de meesten ‘fascisten’.

Black Lives don’t matter. All lives matter.

