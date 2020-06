Walgelijk. Amerikaanse taferelen in Nederland: ‘Oproep om massaal te plunderen in Rotterdam, politie neemt oproep serieus’

Jongeren worden via sociale media opgeroepen om mee te doen aan een plundering die in Rotterdam zou moeten plaatsvinden. Via Snapchat wordt er opgeroepen om aankomende zaterdag, in naleving van Amerikaanse steden, ook te starten met plunderen in Rotterdam. Ondernemers nemen de oproep serieus, en zij worden gesteund door de politie. De politie staat alvast op scherp.

Oproep tot plunderen voor zaterdag 13 juni in Rotterdam 🙄 pic.twitter.com/nnkiHxTVUR — miekie 🙋‍♀️ (@miekmiek) June 9, 2020

Ondernemers schrokken zich te pletter toen ze het gerucht hoorden dat er werd opgeroepen tot plunderingen in Rotterdam. Op Snapchat wordt er namelijk opgeroepen tot een ‘purge’ in het centrum van Rotterdam. Tal van ondernemers deden logischerwijs direct melding bij de politie. De politie neemt de meldingen, en daarmee dus ook de oproep, serieus.

,,We hebben het gezien en volgen het nauwlettend. We zullen indien nodig passende maatregelen nemen, herkenbaar of niet herkenbaar, maar welke dat zullen zijn, zeggen we vanzelfsprekend niet’

Afgelopen dinsdag hield de politie ook al een 20-jarige jongen aan die opriep tot plunderingen in Alphen aan den Rijn. Het is te debiel voor woorden dat er serieus jongeren in Nederland zijn, die naar aanleiding van Amerikaanse taferelen, ook wel zin hebben in een goede ‘purge’.

De verveling van de coronatijden versterkt deze ‘neiging’ waarschijnlijk alleen maar meer. Jongeren zitten zonder werk en/of school en vervelen zich te pletter. Bepaalde sneuneuzen zien dit als perfecte afleiding in deze ‘saaie tijden’.