Walgelijk! ANTIFA-terroristen bekladden standbeeld van Pim Fortuyn: ‘Racist!’

Het is werkelijk waar misselijkmakend: de zogenaamde Black Lives Matter en ANTIFA-‘demonstranten’ in Rotterdam hebben gisteren van de gelegenheid gebruik gemaakt om het standbeeld van Pim Fortuyn te bekladden.

“RACIST” staat er nu op het standbeeld van de man die door een radicaal-linkse activist vermoord werd vanwege zijn mening. Zieker dan dit wordt het niet.

Onze eigen Kenneth, die gisteren aanwezig was bij het protest, laat weten dat de enige mensen die hij daar zag “rondlopen met graffiti en verf die lui van ANTIFA [waren].”

De enige die ik openbaar heb zien rondlopen met graffiti en verf waren die lui van de #Antifa. Zegt wel genoeg denk ik… | #Rotterdam, #PimFortuyn, #BlackLivesMatter https://t.co/4DKhzz9CD8 — Ken Stash (@KenStash) June 3, 2020

Forum voor Democratie heeft geheel terecht woedend gereageerd op deze ontering van Pims standbeeld (en nagedachtenis). “Zo ontzettend respectloos,” aldus de partij op Twitter. “Vandalisme en postuum natrappen tegen een man die om zijn mening is vermoord: dat heeft helemaal NIETS met vreedzaam protest te maken!”

Joost Eerdmans, van Leefbaar Rotterdam, retweette een tweet van Kelly Uiterwijk, die terecht stelde: “Alleen vermoorden was niet genoeg?”

Ook voegde Eerdmans daar later een tweet aan toe waarin hij uitlegt dat de agenda van Fortuyn veel breder was “dan benauwde geesten ons nu willen doen geloven.”

Fortuyn had een zoveel bredere agenda dan benauwde geesten ons nu willen doen geloven https://t.co/sM0NPnrLws — Joost Eerdmans (@Eerdmans) June 4, 2020

Dat klopt natuurlijk, maar het is ook nog eens volstrekt irrelevant wat deze bekladding betreft. Zelfs als hij het alleen maar over immigratie en integratie had, dan nog had zijn standbeeld gerespecteerd moeten worden, zéker omdat hij voortijdig en op extreem brute wijze vermoord werd door een linkse activist!

Dit is de ware aard, het echte gezicht van extreem-links. Wat een zieke geesten — en ze hebben niet eens door dat ze gebruikt worden door de linkse elites.