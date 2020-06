Walgelijk! Jonge homo door groep mannen in elkaar geslagen! Syrisch-orthodoxe jongeren zouden daders zijn…

De 23-jarige Gerardo Kenzo Sno is afgelopen nacht door een groep mannen in elkaar geslagen. Het zou gaan om Syrisch-orthodoxe mannen, maar de politie wil hier niet op in gaan. Een pijnlijk drama dus, want het blijft een structureel probleem in Nederland: anti-homogeweld lijkt steeds vaker voor te komen.

Gerardo heeft zijn verhaal op Facebook gezet en dat maakte logischerwijs veel reacties los. Want waar gaan we heen als samenleving dat dit steeds vaker gebeurt?

„Want dat dit in Enschede gebeurt kan echt niet. Waar is het respect jongens, omdat ik een extravagante uitstraling heb? Omdat ik veel beter met je vriendin kan opschieten? Omdat ik homo ben?”

Gerardo heeft zijn verhaal op Facebook gezet omdat hij vindt er iets gedaan moet worden aan het structurele geweld tegen homo’s. Hier heeft hij helemaal gelijk in, als we kijken naar de afgelopen maanden dan zien we veel te veel meldingen van anti-homogeweld.

Nederlandse politici hebben hun mond er vol van als andere landen idiote maatregelen nemen tegen de LHBT-gemeenschap – zoals Polen bijvoorbeeld. Hun kritiek is meer dan terecht, maar ondertussen komen ze nooit echt met concrete plannen om de homofobie in Nederland eens goed aan te pakken. Want ja, ook in Nederland kunnen we nog flink wat stappen maken.

Geweld tegen homo’s lijkt steeds ‘normaler’ te worden in Nederland. Het wordt tijd voor een hardere aanpak vanuit de politiek om dit tegen te gaan.