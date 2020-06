Walgelijk! School indoctrineert onschuldige kinderen met BLM-propaganda

Dit is ronduit walgelijk. Een basisschool indoctrineert jonge leerlingen met BLM-propaganda die Amerika wegzet als een racistisch land, en blanken als enorme discriminerende racisten.

De CED-groep heeft belachelijk activistisch materiaal geproduceerd voor basisscholen over de BLM-protesten in Amerika en elders. Als je de uitleg leest gaan je haren letterlijk recht overeind staan. Alles wat erin staat, alles, is één grote leugen. Het is ongelooflijk.

Mensen gaan de straat op omdat ze boos zijn, aldus het lesmateriaal. “Wat er is veel geweld tegen zwarte mensen.”

Wat? Waar haal je dat vandaan? In Amerika is de kans groter dat je als blanke betrokken bij een gewelddadige misdaad doodgeschoten wordt door de politie dan als zwarte. Waar is dat “veel geweld” precies? Ik zie er niets van. Wat ik wel zie is dat Afro-Amerikaanse hooligans blanke mensen de afgelopen weken in elkaar hebben geslagen omdat ze blank zijn. Maar andersom? Nope.

“Het eerste protest was twee weken geleden,” gaat het materiaal verder. “Toen ging George Floyd dood. George was een zwarte Amerikaanse man. Hij ging dood door geweld van een witte agent.” Let op het gebruik van “witte.” Dan weet je natuurlijk al meteen: geschreven door een linkse extremist. In het Nederlands noemen we die mensen “blank,” niet wit.

Hoe dan ook, de leugens gaan door. “Witte agenten doen dat vaker,” aldus het materiaal. “Veel mensen zijn daar boos over. Ze vinden het erg dat er geweld tegen zwarte mensen is. En niet alleen in Amerika is er veel geweld. Het komt voor in meer landen. Daarom protesteren mensen in veel landen.”

Dit is echt bizar. Ten eerste doen witte agenten dat helemaal niet veel vaker. In heel 2019 waren er … negen (9) ongewapende Afro-Amerikanen die doodgeschoten werden door agenten. Negentien (19) ongewapende blanke mensen werden doodgeschoten. In hetzelfde jaar verdronken 104 zwarte Amerikanen in een zwembad… en werden 6,660 (geen typo die 666) Afro-Amerikanen vermoord door… andere Afro-Amerikanen.

Het wetenschappelijk instituut van Forum voor Democratie is dan ook terecht woedend. “Zo begint indoctrinatie al op jonge leeft,” schrijft het instituut op Twitter. “Het jong willen bijbrengen van leesvaardigheid en nieuwsduiding is geen excuus om bizarre, eenzijdig geframede berichten als deze voor te schotelen als waarheid aan basisschoolkinderen.”

Overigens is het tekstniveau “AA-alfa.” Dit is bedoeld voor… kinderen in het speciaal onderwijs en voor nieuwkomers. Damn.