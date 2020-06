Wat sneu… NOS lyrisch over K-pop trollenleger dat zich bemoeit met BLM, LHBT en Trump

Het is niet vaak dat ik mij stoor aan de toon van een artikel, maar deze komt mij echt de strot uit en valt als volgt samen te vatten: ‘Potverdorie wat grappig, leuk en interessant! K-popfans die een verkiezingsbijeenkomst van Trump verpesten? Hilarisch! En vervolgens bijna een miljoen doneren aan de BLM-beweging? Wat goed! Hier gaan we nog veel meer van zien!’ De NOS kan z’n geluk haast niet op met dit potentiële trollenleger dat zich inzet voor ‘het goede’.

K-pop is een muziekgenre uit Zuid-Korea (vandaar de ‘K’), wat het beste kan worden uitgelegd als een soort hyperactieve Aziatische boy-/girlband gemixt met K3, met veel gepiep en ‘lieve’ gebaren door de artiesten. Handkusjes, vredestekens, strakke choreografie en verlegen giechelen. Absolute bagger natuurlijk, dus heeft het veel fans.

Dit genre wordt gedomineerd door platenmaatschappijen die duidelijk op een cult-following aansturen voor hun artiesten. Alles om maar positief in het nieuws te komen en politieke gebaren worden daarbij niet geschuwd. Zo kan een artiest een donatie aan Black Lives Matter doen, en gaan z’n fans hem doodleuk achterna om het gedoneerde bedrag te evenaren.

Maar daar blijft het dus niet bij. Ze saboteren in feite ook hashtags op Twitter, door massaal te reageren op een bepaalde discussie, en zorgden ervoor dat een Trump bijeenkomst veel lege stoelen had. Nou, hartstikke grappig ineens, dat ‘klieren’. Maar oh wee als dit door bekendere (rechtse) trollenlegers wordt gedaan. Dan is het geen ‘klieren’ meer maar een politiek wapen, ingezet door Trump om de tegenpartij de mond te snoeren.

Dit is de NOS anno 2020: positief berichten over een Aziatisch trollenleger, beheerd door grote kapitalisten (bij uitstek) die het puur doen voor de marketingwaarde van hun product (de artiest en zijn merk).