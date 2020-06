Weg-met-ons-historici deleten vadertje Drees uit de nationale geschiedeniscanon: niet ‘divers’ genoeg

Eén van de meest markante Nederlandse politici uit de twintigste eeuw is zojuist uit de Canon van Nederland gekieperd, een beknopt historisch overzicht van Nederland door de eeuwen heen. De oprichter van de verzorgingsstaat zoals we die nu kennen wordt geschrapt, omdat de canon ‘diverser’ moet.

PvdA-leider Willem Drees was één van de langstregerende minister-president van Nederland: van 1948 tot 1958 hervormde hij Nederland naar het model van de Europese verzorgingsstaat – wat voor die tijd een behoorlijk vernieuwend concept was. Hij kreeg de bijnaam ‘vadertje Drees’ vanwege zijn alomgeprezen wijsheid, en stierf in 1988 als één van de meest gelauwerde vaderlandse politici ooit.

Maar dat is allemaal niet genoeg voor de historici die de vernieuwde Canon van Nederland hebben vormgegeven. Daarin wordt de staatsman zonder pardon van z’n sokkel gekieperd. Vermoedelijke reden? Hij is nu eenmaal – om in de taal van de activisten te blijven die de academische wereld aan het overnemen zijn – een witte man. En als er één ding anno 2020 een garantie op de delete-knop is, dan is dat het wel. Uit De Telegraaf:

“Drees wordt beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse politici. In de vorige canon kreeg de sociaaldemocraat een prominente plek, maar die verliest hij aan politica Marga Klompé. Aan de hand van haar politieke carrière zal het verhaal over de verzorgingsstaat aan kinderen worden onderwezen. De commissie liet bij de presentatie weten dat ze hebben ingezet op een diversere canon, waarbij meer aandacht is voor vrouwen en de etnische diversiteit van onze historie.”

Terecht dan ook dat politici uit het gehele Nederlandse spectrum hun afkeur laten merken. Drees’ verre opvolger Lodewijk Asscher: “Grondlegger verzorgingsstaat moet je niet schrappen. Bron van trots in Nederlandse geschiedenis: Bestaanszekerheid voor iedereen.” Maar ook FVD-senator Annabel Nanninga: “Ongelofelijk. Hoe slordig en oneervol wij omspringen met de groten uit onze geschiedenis, ten faveure van wegmetons en diversiteitsdram.”

En als PvdA en FVD het eens zijn, dan weet je: vermoedelijk is hier een ontzettend grote fout gemaakt, die snel hersteld dient te worden.