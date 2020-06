Welk effect heeft het corona virus op de e-commerce en online dienstverleners?

Het corona virus raakt de Nederlandse samenleving hard. Kroegen moeten het doen met een veel lagere omzet, mensen verliezen hun baan en de financiële vooruitzichten zijn verre van positief.

Samen met Joshua Wieringa, e-commerce expert en liefhebber van iGaming websites zoals Casinoscout.nl en Steampowered, zijn wij dieper gedoken in zowel de positieve als negatieve effecten van de huidige maatregelen.

Waar de meeste Nederlanders negatieve financiële gevolgen ervaren als gevolg van het COVID-19 virus, geldt dat niet voor de e-commerce en online dienstverleners.

Deze partijen hebben vaak geen fysieke panden die dicht moeten blijven, waardoor de verkoop van goederen door kan blijven gaan. Het is zelfs zo dat de e-commerce momenteel profiteert van het feit dat consumenten vanuit huis moeten werken.

Zij zullen producten hierdoor sneller online bestellen, in plaats van in een fysieke winkel.

Niet alleen bestaande partijen in de e-commerce profiteren van het feit dat consumenten hun aankopen vaker online doen. Ook steeds meer nieuwe webwinkels proberen hun graantje mee te pikken. Onder meer dropshipping is hierbij populair. Het idee achter dit businessmodel is dat een order van een klant wordt doorgezet naar een leverancier. De leverancier zorgt vervolgens zelf voor de levering van de producten bij de klant. Op deze manier kun je een webshop aanhouden, zonder hier een fysieke voorraad voor nodig te hebben. Het minimaliseert het risico op een groot verlies en kan een flinke winst opleveren, afhankelijk van de marge die over producten gerekend wordt.

Actief zijn in de e-commerce is niet zonder risico

Onlangs verscheen in verschillende media een artikel over de groeiende populariteit van dropshipping, met name onder jongeren. Het opzetten van een dergelijke webwinkel is niet zonder risico. Producten die bijvoorbeeld vanuit Chinese leveranciers naar klanten worden gestuurd komen laat aan, zijn lastig te retourneren en voldoen vaak niet aan de Europese wet- en regelgeving. Het betekent dat klanten mogelijk gezondheidsrisico’s lopen bij het gebruik van producten. Iets waarvoor je niet verzekerd bent als ondernemer! Je bent immers verplicht na te gaan of producten CE-gecertificeerd zijn.

Drukte zal verder toenemen voor online casino’s

Naast de toegenomen drukte bij webwinkels, zijn er verschillende online dienstverleners die overuren draaien. Denk bijvoorbeeld aan de online casino’s. Zeker voor mensen die momenteel verplicht thuis moeten zitten, kan het online casino ontspanning bieden. Dit blijkt uit recente cijfers die zijn gepubliceerd door Pay ‘n Play casino’s die zijn gepubliceerd omschreven op deze pagina waar je meer informatie over kunt vinden. In plaats van een bezoek aan het fysieke casino, spelen zij hun favoriete spellen vanuit huis. Voor Nederlandse burgers is het officieel enkel legaal om een gokje te wagen bij onderdelen van de Nederlandse Loterij. Toto en Rennerz zijn hier voorbeelden van.