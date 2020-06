Wordt het leven na corona permanent duurder? ‘Blijvende prijsstijging verwacht na corona’

Een groot onderzoek van Radar laat zien dat de meeste mensen verwachten dat het leven duurder gaat worden wanneer de crisis afgelopen is. Veel mensen menen dat het leven na corona permanent duurder zal worden. Andere menen dat sommige sectoren qua prijs gigantisch zullen stijgen, terwijl andere sectoren juist goedkoper zullen worden.

Er is veel onzeker over de toekomst, want hoe hard gaat de aankomende crisis worden? De overheid heeft gigantisch veel geld uitgegeven om bedrijven te helpen en te redden. We zullen een gigantisch begrotingstekort hebben dit jaar, wat gevolgen zal hebben voor de belastingen. Men moet er dus rekening mee houden dat we volgend jaar flink meer belasting kunnen gaan betalen.

Uit het onderzoek van Radar blijkt dat veel respondenten niet de logica snappen achter alle prijsstijgingen, van sommige diensten kan men het begrijpen. Dat de kapper, of de lokaal horecaondernemer meer geld vraagt vindt men logisch. Dat de energieprijzen of de huur omhoog is gegaan, dat snapt men dan weer niet. Veel respondenten menen juist dat de prijzen hiervan naar beneden zouden moeten gaan.

Ergens is dit een logische gedachte, niemand wil meer betalen, zeker niet aan huur – wat in de Randstand soms als gigantisch hoog is. Aan de andere kant moet men wel rekening houden met de algemene euro-inflatie van dit jaar. Hierdoor is een groot deel van de huurprijsstijging vaak wel door te verklaren.

Het is begrijpelijk dat men het niet leuk vindt dat het leven duurder gaat worden. Toch is dit allemaal goed te verklaren, en nee het komt niet door de ‘hebzucht’ van de grootverdieners.