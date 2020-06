Yernaz Online: Black Lives Matter is gebaseerd op LEUGENS

In een nieuwe Yernaz Online aflevering pakt Yernaz Ramautarsing Black Lives Matter aan. Elk talking point van de linksextremistische organisatie is, legt hij uit, de reinste onzin. Er is geen systemisch racisme in Amerika (en niet in Nederland). BLM wil zwarte mensen onterecht in een slachtofferrol duwen.

Het is, legt Yernaz uit, je reinste onzin dat zwarte Amerikanen op grote schaal doodgeschoten worden door de politie. Sterker nog, er worden minder Afro-Amerikanen gedood door de politie dan blanke Amerikanen. Daar komt nog eens bij dat er disproportioneel veel Afro-Amerikaanse politieagenten zijn.

Yernaz heeft natuurlijk gelijk. De Amerikaanse politie is niet ‘blank.’ Het is multi-etnisch en multicultureel. Misschien wel meer multi-ethnisch en multicultureler dan elk ander instituut — wellicht op het leger na. Sterker nog, de steden waar de rellen én de ‘moorden’ plaatsvinden worden geleid door zwarte burgemeesters én zwarte politiechefs, en bestaan (vaak) voor de meerderheid uit een zwárte bevolking.

Iedere keer dat een blanke agent toevallig een zwarte man doodt wordt er geroepen dat het “dus racisme!” is. Dat is onzin, legt Yernaz uit. Er worden meer blanken gedood. Maar niemand kent de namen van die blanke mannen, die keihard vermoord worden door doorgeslagen politieagenten.

Wat is het probleem dan als het niet om racisme gaat?

Simpel, aldus Yernaz terecht. De politievakbond. Die heeft gewoon te veel macht en inspraak. De politievakbond heeft, met steun van Democraten, bijvoorbeeld geregeld dat er min of meer immuniteit is voor agenten. Daardoor is het niet alleen aantrekkelijker voor mensen om agent te worden, maar het is ook aantrekkelijker voor die agenten om geweld te gebruiken; ze weten dat ze er toch wel mee wegkomen. En als het dan onnodig bleek te zijn, ach ja, foutje bedankt.

Het is een bijzonder belangrijke boodschap die luidkeels verkondigd moet worden. Natuurlijk is er voor dat geluid geen plek op de NPO, maar gelukkig (nog) wel op YouTube — en natuurlijk hier, op DDS.