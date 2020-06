Yernaz Online: ‘Dit is de WARE AARD van Black Lives Matter!’

In een nieuwe uitzending van Yernaz Online haalt presentator Yernaz Ramautarsing hard uit naar advocate Natacha Harlequin. ‘Je kunt niet stellen dat Johan Derksen zwarte mensen niet kan begrijpen en vervolgens stellen dat hij zwarte mensen beledigd zonder het zelf te weten’, aldus Ramataursing.

Yernaz vind het belangrijk om nog even terug te komen op de rel rondom Johan Derksen. “Op ongehoorde wijze werd Johan Derksen het vuur aan de schenen gelegd over een onschuldig grapje”, aldus Yernaz. Volgens de presentator vinden veel mensen de ophef rondom Derksen dan ook onbegrijpelijk.

Ramataursing vat het als volgt samen:

“Als de enige oplossing die ze (Harlequin en de BLM-beweging, red.) aandragen is dat Johan Derksen zich alleen maar in bochten moet wringen om niet de kans te nemen dat zwarte mensen zich misschien beledigd voelen, ook al kan hij dat zelf nooit inschatten, dan leven we in een belachelijke wereld!”

Over de BLM-beweging zegt Yernaz: “Hoe kan dat ineens zo erg aanslaan als de statistieken hun hele beweging niet eens staven? Het antwoord is simpel. BLM is slecht een schakeltje in een groter geheel dat al langer gaande is.”