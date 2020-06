Ze leren het wel! Zelfs SER zegt: subsidies voor biomassa zo snel mogelijk afbouwen

De Sociaal Economische Raad (SER) is tot inkeer gekomen wat betreft subsidies voor biomassa als energiebron: ‘niet doen!‘ Daarmee geeft een belangrijk adviesorgaan van de overheid nu ook aan dat het onverantwoord is en totaal geen zoden aan de dijk zet. Top!

Volgens de SER heeft biomassa veel betere toepassingen dan te worden gebruikt voor het opwekken van energie. Met andere woorden: je kunt er beter een stoel van laten maken!

Je kon redeneren wat je wilde en argumenten aandragen leverde je een labeltje van ‘klimaatontkenner’ op, maar langzamerhand lijkt iedereen toch tot inkeer te komen. Het is toch ook te gek voor woorden. In Amsterdam raakte men in de war doordat men stelde dat het stoken van hout in de biomassacentrale ‘groen’ is, maar dat je kachel stoken (met datzelfde hout!) zorgde voor fijnstof en dus ongezond is. Daar kwam het argument van ‘goed’ hout vermengd met ‘slecht’ hout nog bovenop, plus het feit dat het nogal onzinnig was om die ‘biomassa’ hier naar Nederland te laten transporteren.

Ergens zal zeetransport wel weer de kop opsteken als je er toch weer mee doorgaat. Ook als je het wél eerst allemaal homegrown zou kunnen doen. En zelfs al zou je alleen goed hout kunnen stoken, dan nóg is het maar de vraag of het een duurzame oplossing kan zijn. Mede door die fijnstof. Wetenschappers zijn het daar ook nog helemaal niet over eens. Maar ondertussen werden er wel miljarden aan subsidies voor vrijgemaakt en binnen de kortste keren kon iedere hoek van de straat een biomassacentrale verwachten. Één grote grap dus.