Zet het in je agenda! Woensdag nieuwe anti-racisme demonstratie in Amsterdam: ‘Zwarte bevolking al decennialang slachtoffer onderdrukking’

Amsterdam is nog nauwelijks bijgekomen van de Damdemonstratie of de volgende demonstratie staat alweer op de planning. Komende woensdag wil men ditmaal gaan demonstreren in de Bijlmer. Aangezien de wijk de ‘onderdrukking’ van de gekleurde medemens perfect representeert. De datum is niet geheel toevallig gekozen; Halsema moet die dag zich verantwoorden voor de gemeenteraad vanwege het fiasco op de Dam. De activisten hopen op deze manier haar een steuntje in de rug te geven.

Op Facebook schrijft men dat de bewoners van de Bijlmer al decennialang onderdrukt worden door onze politiekorpsen. Het is treurig om te zien dat linkse activisten succesvol Amerikaanse problematiek naar Nederland hebben weten te importeren. Er is inderdaad ook in Nederland racisme, maar alsjeblieft kom niet aan met dat we ‘systemisch’ racistisch zijn – volgens onze rechtsstaat is iedereen gelijkwaardig, ongeacht kleur, geloof en gender. Ook de implicatie dat onze politiedienst te vergelijken is met Amerika is gewoon absurd. Maar ja, feiten doen er niet toe voor deze activisten.

Op 1 juni werd er al groots gedemonstreerd op de Dam, dus waarom dit keer in de Bijlmer? Vergeleken met andere stadsdelen heeft de Bijlmer de grootste populatie Afro-Nederlanders. De zwarte gemeenschap in de Bijlmer is al decennialang slachtoffer van onderdrukking. Al sinds de jaren ‘90 wordt in de Bijlmer racisme en politiegeweld veelvuldig onder de aandacht gebracht. Onze kinderen worden constant gecriminaliseerd, zowel in de media als op straat. Onze zwarte kinderen worden niet gehoord. Onze kinderen gaan gebukt onder extreme armoede en worden letterlijk verwaarloosd.

Vooral de laatste zin is interessant. “Extreme armoede”, inderdaad kent Nederland ook een flinke onderklasse; maar deze onderklasse bestaat uit een groep mensen van alle kleuren en afkomsten. Men kan beter spreken van een economische kwestie of strijd dan een ‘rassenkwestie’. En de verwaarlozing van kinderen, wie verwaarloost deze kinderen? De ouders, of bepaalde instanties? Heel erg duidelijk zijn ze niet.

Het is op z’n minst te hopen dat de Amsterdamse activistische scene wel een voorbeeld neemt aan de demonstraties in andere steden en ditmaal wel de geldende regels respecteert.

Andere mensen die zich willen verdiepen in dit soort kwestie zullen er goed aan doen om een boek te lezen van de immer erudiete Thomas Sowell.

Activism is a way for useless people to feel important, even if the consequences of their activism are counterproductive for those they claim to be helping and damaging to the fabric of society as a whole. — Thomas Sowell (@ThomasSowell) November 2, 2019