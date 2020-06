Zwarte agent betrokken bij dood George Floyd nu uitgekotst door eigen familie!

Dit artikel toont wel aan hoe radicaal die Black Lives Matter-beweging eigenlijk is. Alexander Kueng, die bij de politie ging om deze van binnenuit te willen veranderen (om z’n zussen te beschermen), wordt nu uitgekotst door BLM en zijn BLM-sympathieke zussen. Op zijn derde werkdag als agent deed hij namelijk niet genoeg om George Floyd te redden. Één van zijn zussen wil zelfs haar achternaam veranderen!

Het gaat hier over Alexander Kueng (zwarte Amerikaan), één van de agenten die betrokken is bij de dood van George Floyd. Het was zijn derde werkdag als agent en zijn leidinggevende was toen de man die op de nek van Floyd zat, Derek Chauvin. Alexander hangt nu 40 jaar boven het hoofd wegens medeplichtigheid, en krijgt nul komma nul steun. Ook niet van z’n familie.

Kueng ging bij de politie om exact dit probleem van politiegeweld tegen te gaan en het systeem van binnenuit te veranderen. Hij werd ervoor gewaarschuwd dat dit misschien niet de meest verstandige keuze was, maar Kueng was vastberaden. Z’n zusjes zijn hem ontzettend dierbaar en liepen volgens hem gevaar.

Diezelfde zusjes doen vrolijk mee met de hele BLM-hype en distantiëren zich nu van hun broer. Hij deed namelijk niet genoeg tegen z’n leidinggevende, op z’n derde werkdag, om de dood van Floyd tegen te houden. Tsja en dan ben, helemaal als agent, onderdeel van het probleem!

“Het maakt niet uit of het zijn derde werkdag was, hij wist wat goed of fout was.” ~ één van de zussen van Alexander Kueng

BLM heeft fanatici aangetrokken. ‘Als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons. En als je niet hard genoeg meedoet, werk je ons tegen.’ Daar komt het in dit verhaal op neer. En dat leidt ertoe dat één van zijn zussen nu de achternaam wil veranderen en ze allebei niks meer met hem te maken willen hebben. Gewoon dusdanig geradicaliseerd dat je je eigen familie afstoot omdat hij niet goed genoeg z’n best deed om in te grijpen. Dan ben je toch niet goed bij je hoofd?