Gelukkig! Barbie-maker doet ook progressief mee: ‘zwarte Barbies mogen nu ook vooraan in de etalage’

Wij kunnen ons het racisme niet voorstellen dat een zwart meisje mee moet maken, op het moment dat ze uit alleen maar blanke Barbies kan kiezen. Velen hebben dit trauma niet overleefd of zitten inmiddels in een inrichting. Gelukkig grijpt Barbie-maker Mattel eindelijk in en gaat deze waanzin stoppen!

Maar liefst één op de vijf Barbies is zwart en dat moet en zal verdomme in iedere winkel te zien zijn ook! ‘Huh, maar dan is er toch helemaal geen probleem? En kun je dan niet gewoon online een zwarte Barbie kopen?’ Hou je mond, met je witte privilege. Jij weet niet hoe racistisch het is dat blanke meisjes nog gewoon de winkel uit kunnen lopen met een blanke Barbie, terwijl zwarte meisjes dat waarschijnlijk ook gewoon kunnen online doen.

Mattel verdedigt deze nieuwe manier van virtue signalling ook nog eens, door zich te beroepen op onderzoek. Daaruit blijkt dat meisjes vanaf de leeftijd van 5 jaar al niet meer geloven dat ze alles kunnen worden. Voor zwarte meisjes geldt dat nog sterker. Ach gossie. Een carrière als eenhoornfokker en part-time-prinses is inderdaad niet voor iedereen weggelegd.

Dit is puur racistisch beleid. Mattel doet alsof zwarte Barbies kleine meiden helpen geloven dat ze alles kunnen worden wat ze willen. Alsof zo’n kut Barbie een kind inspireert en motiveert om haar dromen waar te maken, hou toch op! Het is een leuk marketingverhaaltje hoor, maar het komt toch echt neer op ‘Zwarte Barbies, nu ook vooraan in de etalage’.

En natuurlijk gaat het personeelsbestand ook op de schop. Personeel met meer pigment krijgt ook meer inspraak. Heel progressief, D66 en GroenLinks kunnen trots zijn.