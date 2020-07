Zwak Afrika Museum gaat door de knieën voor cancel culture racismeroepers

Het Afrika Museum in Berg en Dal bij Nijmegen stopt per direct met de zomercampagne die bedoeld was om mensen… naar het museum te krijgen. De reden? Radicaal-linkse, racisme-roeptoeterende randmongolen vonden de campagne “racistisch” of in ieder geval niet politiek correct genoeg. Er werd namelijk niets gezegd over de slavernij.

Wat?

Ja echt.

De Telegraaf legt uit dat het museum Afrikaanse dorpen heeft nagebouwd. Vervolgens werd er reclame gemaakt met teksten als “even een dagje Ghana, gewoon in Nederland.” Met andere woorden: je hoeft niet helemaal naar Afrika te reizen om het Afrikaanse dorpsgevoel te krijgen.

Maar dat was tegen het zere been van activisten. Niet omdat dit Ghana mogelijk toerisme kost (dat zou als argument natuurlijk nergens op slaan, zelfs linkse volidioten begrijpen dat), maar omdat… er in de reclame niets gezegd werd over het slavernij verleden van Nederland (in Ghana).

Volstrekt idioot. Maar het ergste van dit alles is dat het museum door de knieën is gegaan en publiekelijk excuses heeft aangeboden voor de actie.

Voor veel mensen is het ongetwijfeld slecht nieuws dat er in gemeenten “geëxperimenteerd” kan gaan worden met mondkapjesverplichtingen. Nou, goed nieuws: lezers van DDS hoeven zich nergens druk om te maken. Door onze samenwerking met Stil.nl kunnen wij namelijk mondkapjes aanbieden vanaf 0,22 euro per stuk. Ja dat lees je goed, voor minder dan 1 euro heb je al vier mondkapjes! Kopen dus!