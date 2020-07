Afname aantal online vacatures door lockdown maatregelen

De COVID-19 pandemie heeft veel gevolgen gehad voor de samenleving in Nederland, het leven kwam voor veel mensen stil te liggen en veel bedrijven hebben er ook onder moeten lijden. Na het doorvoeren van de maatregelen staan er ruim 28% procent minder vacatures online dan in het begin van dit jaar, dit kwam uit een onderzoek van arbeidsmarktonderzoeker Intelligence Group. Doordat er ook minder sollicitanten zijn is het dus ook zo dat de krapte op de arbeidsmarkt in stand gehouden wordt, er zitten echter wel veel verschillen tussen de sectoren en beroepen. En hoe kun jij je als werkzoekende nou onderscheiden?

Onderscheiden op de arbeidsmarkt

Afhankelijk van het beroep, kan het erg lastig zijn om aan een baan te komen door de vermindering van de vacatures. Het is daarom ook erg belangrijk om je op de arbeidsmarkt te kunnen onderscheiden, heel belangrijk hierbij is je Curriculum Vitae. Werkgevers zullen hier nu nog strenger naar kijken, ben je er niet zeker van dat je CV voldoet aan de eisen zoek dan een kwalitatief CV voorbeeld op. Heb je daarentegen nog geen CV of wil je een nieuwe maken, maak dan gebruik van een mooie CV template. Hierdoor krijgt je CV gelijk een professionele uitstraling en zo maakt je gelijk een verbluffende indruk.

Minder sollicitanten op de arbeidsmarkt

Uit het onderzoek is ook gebleken dat mensen met een baan minder trek hebben om naar iets anders op zoek te gaan, ze blijven liever zitten waar ze zitten. De percentage van mensen die actief op zoek zijn naar een nieuwe baan ligt nu op een kleine 11%, het laagste punt sinds 2011. 6,6% van de werkende mensen zijn op dit moment nog steeds actief op zoek, voor de 45-plussers ligt dit percentage zelfs op 4,5%. Als je dit vergelijkt met de eerste maanden van 2020, betekent dit dat er in totaal 28% minder mensen in loondienst een overstap willen maken.

Grote verschillen tussen de branches

Het is logisch dat er tussen de verschillende branches veel verschillen zitten, vooral de werkzoekenden in de horeca hebben het de laatste maanden moeilijk gehad. Hoewel de horeca inmiddels weer een tijdje open is, is het aantal vacatures toch nog verder gedaald in de maand juni. Daarentegen is er wel een opleving te zien in de hospitality en het toerisme. De grootste toename van vacatures zijn echter voor timmerlieden, schoonmakers, bezorgers, kappers en bakkers.