Again, again binnen de Europese Unie: ‘Bulgaren gaan MASSAAL de straat op tegenover corrupte overheid’

Het voelt bijna als een vertrouwde traditie, maar in Bulgarije zijn wederom duizenden mensen de straat op gegaan tegenover hun corrupte regering. Het gaat financieel niet al te best in het Europese land, terwijl gisteren nog bekend werd dat Bulgarije bijna kan overstappen van de Bulgaarse lev op de Europese euro.

Vele duizenden mensen zijn de straat op gegaan in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De aanwezige demonstranten zijn tegen de -in hun ogen- corrupte regering.

In het centrum van de grootste en meest dichtbevolkte stad van het land (+ 1.2 miljoen inwoners) waren er duizenden betogers op de been die zowel voor als tegen de huidige regering demonstreerden. Achttien mensen werden daarbij gearresteerd, maar onduidelijk is welke politieke partijdigheid zij aanhielden.

Ruman Radev, de huidige president van Bulgarije, eist dat de premier en het kabinet van zijn land per direct zullen aftreden. De sociaaldemocratische Radev heeft al langer kritiek op de centrumrechtse regering van premier Boyko Borissov, die in zijn ogen oneerlijk en bovenal corrupt is.



“Duizenden Bulgaren protesteren tegen hun corrupte regering”

Maar nu komt het sluitstuk: Want Bulgarije heeft hun voormalige Sovjet-periode voornamelijk weten af te sluiten dankzij financiële steun uit West-Europa. Zowel Radev als Borissov zullen dat dan ook nooit ontkennen, maar hopen wel de vruchten te plukken van dat Europese eensgezindheids-beleid.

De enige heldere conclusie die hier dan ook uit valt te trekken is: ‘Het gaat niet over goed of kwaad, maar het gaat des te meer over het feit wie zich de absolute macht kan toe-eigenen in Bulgarije. In beide gevallen gaat dat gemoeid met Europese kredieten.’

De vraag is dan ook: Is Bulgarije nu daadwerkelijk klaar voor de invoering van de (instabiele) euromunt, of kan zowel de EU als Bulgarije misschien beter even wachten en hopen op betere tijden?!