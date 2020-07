Again, again! Opnieuw leeggezogen lachgasgekkie aangehouden met drugs én een vuurwapen

Een 20-jarige ballonnetjesjunk is in Den Helder opgepakt vanwege rijden onder invloed van lachgas. Ook werden er in zijn auto andere drugs en zelfs een wapen gevonden. We weten alweer hoe laat het is: ‘Ballonnetje leeg in 3, 2, 1…’

Oplettende politieagenten wilden de leeggezogen bestuurder aanhouden omdat zijn rijgedrag nogal afweek van de rest van het verkeer. Ook was de verlichting van zijn auto niet goed, waardoor de agenten geen moment twijfelden en de automobilist aan de kant hebben gezet.

De man negeerde in eerste instantie het stopteken van de politie, maar besloot uiteindelijk toch eieren voor zijn geld te kiezen en zette zijn auto aan de kant.

Volgens de politie walmde er ook een wietlucht uit de auto toen het portier openging. Daarnaast werd ook een fles van het verfoeilijke lachgas aangetroffen, maar dat niet alleen. De agenten vonden ook nog (waarschijnlijk veel onschuldigere) harddrugs en contant geld in de auto, maar nog schokkender: ook een vuurwapen.

20-jarige inwoner van #DenHelder met slecht rijgedrag kreeg de aandacht van onze collega's afgelopen nacht: zij troffen o.a. lachgas, drugs en een vuurwapen aan. Zie ons persbericht https://t.co/EuEzNykOCM — Politie NHN (@POL_NHN) July 18, 2020

Ondanks dat het bezit van verdovende middelen zoals XTC (MDMA), LSD en ketamine behoorlijk strafbaar zijn in Nederland, blijven de autoriteiten maar kwakkelen met het veel gevaarlijkere lachgas dat zo’n beetje het wekelijkse nieuws beheerst als het gaat om ongevallen, vechtpartijen, et cetera.