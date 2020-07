Amsterdam en Halsema voeren strenge maatregelen in! Geen alcohol meer in het Wallengebied

Overal om ons heen zijn de lockdownregels versoepeld, dit ging een tijdje goed maar nu loopt het aantal besmettingen toch weer omhoog. In Amsterdam ziet men weer hordes met toeristen, om de drukte bij bepaalde gebieden te verminderen gaat Amsterdam meer handhavers de straat op sturen en geldt er een alcohol-verbod van donderdagmiddag tot en met zondagnacht. Gaan we dit soort ontwikkelingen ook in andere grote steden zien?

De veiligheidsregio verkondigt dat de strenge alcohol-regelgeving tot en met 1 september geldt. Dit in een poging om de toeristendruk beter aan te kunnen. Amsterdam was in de hoogtijdagen van het virus een spookstad geworden, maar de toeristen zijn nu weer terug van weggeweest. Wat dus ook betekent dat sommige plekken in Amsterdam enorm druk zijn. Een alcohol-verbod moet dit tegen gaan.

„Alcohol die wordt gekocht in winkels wordt vaak op straat geconsumeerd. Als gevolg daarvan houdt het publiek zich minder goed aan de anderhalvemeterregel en ontstaan er risico’s voor handhavers als ze deze mensen aanspreken op hun gedrag”

Femke Halsema profileert zich ineens als een bezorgder burgermoeder, nu ineens maakt ze zich zorgen om de drukte in haar stad. Ze wil dat mensen serieus nadenken over hun komst naar Amsterdam. Het is volgens haar nogal een krappe stad, waar mensen al snel op elkaar gepropt door de stad lopen.

„De drukte en het gebrek aan ruimte in de krappe straten in de binnenstad blijven een punt van zorg vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s.”