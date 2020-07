Arie den Dekker, getuige liquidatie, steekt zichzelf ten einde raad in brand

Een enorm droevig verhaal heeft zich afgespeeld in Oss. Arie den Dekker heeft zich vanmorgen in de brand gestoken voor het gemeentehuis van Oss. Twee jaar geleden was hij getuige van een liquidatie nadat hij de politie had getipt. Vanaf dat moment veranderde zijn leven, hij werd geteisterd door de meest verschrikkelijke gebeurtenissen. Een brandbom werd door zijn raam gegooid, hij had mot met de gemeente en andere instanties over zijn woonruimte. Het werd hem uiteindelijk allemaal te veel….

Hij ligt op dit moment in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Bijna twee jaar lang had hij mot met de gemeente en andere instanties over woonruimte. Zijn eigen woning werd in de brand gezet door een brandbom, die door zijn ruit werd gegooid nadat hij de politie tipte over een liquidatie.

Omdat hij onder bescherming werd geplaatst door de politie hopte hij van huis naar huis. Totdat het programma vorig jaar abrupt stopte, en Den Dekker op straat belandde. Door tal van acties probeerde hij de aandacht van de gemeente te krijgen, in de hoop dat men zijn situatie zou begrijpen.

Vorige maand vertelde hij dit emotionele verhaal nog in een interview. Waar hij sprak over een actie in het verleden, waarin hij zichzelf al eens had overgoten met benzine.

,,Ik heb een harde les geleerd”, zei hij begin deze maand nog in een interview. ,,Gewoon je mond houden en niks meer melden bij de politie. Want ze hebben schijt aan je.”