Arme Akwasi voelt zich onveilig in zijn nieuwe huis van vijf ton, want glazenwasser maakte foto’s en deelde ze op social media

Akwasi heeft het maar moeilijk. Nu een glazenwasser foto’s van zijn nieuwste vastgoedaankoop zomaar op social media heeft gedeeld, voelt Akwasi zich net zo onveilig als Geert Wilders al jaren doet, en zegt: “Ik wil graag dat je dit ziet. Mijn gloednieuwe koopwoning die binnenkort opgeleverd moet worden is met foto’s in een privé Facebookgroep verschenen.”



De Zwarte Pieten-doodtrapper in spe heeft zich kennelijk nog nooit zo onveilig gevoeld. Een glazenwasser die zomaar foto’s maakt van zijn nieuwe huis en die in een besloten Facebookgroep deelt? Echt errug!

“Meneertje Akwasi heeft het zo slecht in Nederland. Jullie zouden medelijden moeten hebben met hem. Maar wel een huisje van 500.000 euro kopen die ik vandaag moet opleveren”, luidde de tekst van de man in het bericht met foto’s van het huis van de racisme-schreeuwer. De man werd direct uit de Facebookgroep ‘Glazenwassers United’ geschopt en ‘kan rekenen op consequenties’.

Akwasi had het trouwens ook zonder publiciteit op kunnen lossen met de man, maar koos om één of andere, volstrekt onduidelijke reden, voor de publiciteit en de slachtofferrol.

“Dit mag niet en dit hoort niet”, reageert Akwasi. “Mijn rechten zijn fundamenteel geschonden. Nogmaals: dit mag niet! Dit hoort niet!! Ik zou me veilig moeten voelen in mijn eigen huis, maar het pijnigt me om te zien hoe dit nu onmogelijk voor me wordt gemaakt… DIT IS TOCH NIET NORMAAL?”

Nee klopt, zeikstraal, en deze tekst ook niet:

Ik heb blacka’s die niet kunnen wachten om je te klappen Ik heb mocro’s die rwina zetten net Badr Ik heb maluku’s die je trein kapen, niet takken Ik heb blacka’s die m’n back hebben, ‘t is krachtig En ik ken blacka’s die studeren om je straks te pakken. ‘’Dus ben ik klaar of ben ik klaar? Bel je backup, want me backup staat klaar De balkan, strapped up, staat klaar Ik heb wat Turken, en die staan allang klaar Black lives matter