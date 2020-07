Autoriteit Persoonsgegevens: ‘Telecomdata delen met RIVM brengt privacy van iedere Nederlander in gevaar!’

De privacy van iedere Nederlander met een telefoon is serieus in gevaar. De voorgestelde wetswijziging, die telecomproviders verplicht om tijdelijk geanonimiseerde telecomdata te delen met het RIVM, is kennelijk toch niet zo veilig als men ons deed geloven. Het zal ook eens niet…

De Autoriteit Persoonsgegevens wordt helemaal platgebeld door bezorgde burgers en telecomproviders. Er is namelijk al eerder discussie over geweest én advies over het wetsvoorstel gegeven door de AP. Er is namelijk vrijwel niets met het advies gedaan!

De houding van het kabinet en het RIVM zou nog enigszins te begrijpen zijn als we nog in maart van dit jaar zouden zitten. Toen had het namelijk nog zin om het coronavirus in beeld te brengen en had men er nog voor kunnen zorgen dat we onszelf niet de oogkleppen op gingen zetten die ze nu weer af proberen te doen. Nu is het de eerste golf al geweest, is de urgentie minder en de schade al geleden. Nu heeft het in kaart brengen van het virus, via verregaande rechten overschrijdende maatregelen, totaal geen zin meer.

Maar los van dat het totaal geen nut meer heeft, wie gelooft nou serieus dat de privacy wordt gewaarborgd? De overheid is behoorlijk incompetent op dat vlak en we hebben al bij gemeenten gezien dat ‘geanonimiseerde’ data helemaal niet altijd zo anoniem was als men zei.

Dat een RIVM er geen kwade bedoelingen mee heeft wil ik nog wel geloven, maar de kans zit er dik in dat er daar ook weer zo’n figuur op één of andere link klikt waardoor het hele servernetwerk open en bloot komt te liggen. En dan? ‘Oeps, sorry’?