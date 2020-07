Bah! Twee jongens met “donkere huidskleur” trappen jongetje van 10 aan gort en stelen zijn step

Een jongetje van 10 is afgelopen donderdag in Spijkenisse hardhandig bewerkt door een stel donkerkleurige gasten van rond de twintig. Ze schopten hem in elkaar, en namen zijn step mee. De politie doet verslag van een ronduit trieste gebeurtenis.

Het Zuid-Hollandse Spijkenisse is afgelopen donderdag het theater geweest van een bijzonder laaghartige misdaad, gepleegd door twee jongens van rond de twintig jaar. Dit olijke duo vond het kennelijk nodig om een jongetje in elkaar te hoeken en daarna ook nog eens zijn step mee te nemen. Anders dan een signalement van de jongens ontbreekt van de daders nog ieder spoor, dus de politie is hard op zoek om de laffe criminelen op te sporen en in te rekenen.

Op de Facebookpagina van de Politie Nissewaard stond te lezen:

“Rond 19.00 uur stepte de 10-jarige jongen naar huis richting de Drogendijk. Daar liepen twee mannen die riepen dat ze zijn step wilden hebben. Toen het mannetje ‘nee’ zei, trapten en schopten ze hem. De jongen viel en raakte gewond aan zijn heup en handen. De twee jongens pakte de step en gingen ervandoor in de richting van de scouting aan de Drogendijk. De politie is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen. De step is later op de avond teruggevonden in de bosjes aan de Drogendijk.”

Let op die laatste zin: het ging dus niet eens om die stuntstep, die een waarde van €220 vertegenwoordigt. Zit waren gewoon een stel geesteszieken die een kind wilden mishandelen. En hoe zag dit heerschap eruit? Nou, zo dus:

“Allebei waren ze in het zwart gekleed met een capuchon op, ongeveer 1.75 lang. Het slachtoffer schatte de jongens rond de 19 of 20 jaar oud. Ze hebben een donkere huidskleur en droegen beiden een blauw mondkapje en blauwe plastic handschoenen. Eén van de jongens had uit zijn shirt een wit draadje hangen en een groenkleurige oortje in.”

Wie iets weet kan contact opnemen met de politie. Wij hopen dat deze onverlaten zo snel mogelijk voor het hekje verschijnen voor het compleet willekeurig mishandelen van een kind. Schorem!