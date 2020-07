Bam! Trump scheldt belachelijk hoge straf Roger Stone kwijt

Een heel goede beslissing van Donald Trump, waarmee hij bewijst dat hij er is voor mensen die hém steunen; ja, ook als hem dat flink wat kritiek kan opleveren — en misschien zelfs stemmen kan kosten in november.

Roger Stone is al decennialang een bekende naam in de Amerikaanse politieke wereld. Hij heeft voor alle grote Republikeinse namen gewerkt. Hoewel hij bepaald geen lieverdje is — de man gaat bijna letterlijk over lijken om verkiezingen te winnen — maakt hem dat natuurlijk geen crimineel.

Maar toch. Hij was erg lastig voor Democraten. Hij weet immers hoe je verkiezingen wint en hoe je de perceptie van kiezers beïnvloedt. Daarom moest hij uitgeschakeld worden. Het middel dat Democraten gebruikten was de Ruslandhoax, de leugen dat de campagne van Donald Trump in 2016 actief samengewerkt zou hebben met het Rusland van Vladimir Poetin. Hoewel daar geen enkel bewijs voor werd gevonden werden sommige vrienden van Trump toch vervolgd en veroordeeld voor ‘misdrijven’; misdrijven die eerst en vooral gevallen waren van het in een val trappen en het opblazen van een gesprekje hier of een berichtje daar.

Generaal Michael Flynn is een voorbeeld van zo’n Trump-vriend die ten onrechte vervolgd werd. Hij heeft zijn zaak nu gewonnen omdat bekend is geworden dat de FBI op ongelooflijk vieze en zelfs illegale wijze te werk is gegaan.

Een andere bekende persoon die getroffen werd door de Ruslandhoax is Roger Stone. Hij zou zogenaamd “getuigen” beïnvloed hebben en “gelogen” hebben tegen het Congres. Dit terwijl hij dus onderzocht werd omdat hij samengewerkt zou hebben met Rusland. Dat klopte niet, daar kon geen enkel bewijs voor worden gevonden, en dus probeerde men hem erin te luizen met “procedurefouten” of “proceduremisdrijven.”

Het gevolg: hij werd veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel. Over een paar dagen moest hij zich melden bij de gevangenis.

Gelukkig voor hem is Donald Trump een man die bekend is met de betekenis van de term “loyaliteit.” Anders dan George W. Bush, die vrienden en medewerkers probleemloos liet wegrotten in de cel, grijpt Trump wél in. In een verklaring laat het Witte Huis weten dat Roger Stone “al veel geleden” heeft, dat hij “oneerlijk behandeld” werd, en dat dit volkomen onacceptabel is.

Stone is, aldus het Witte Huis, “het slachtoffer van de Russische hoax ie links en zijn bondgenoten in de media jarenlang hebben voortgezet in een poging het presidentschap van Trump te ondermijnen. Er was nooit sprake van een heimelijke verstandhouding tussen de Trump-campagne of de Trump-regering met Rusland. Een dergelijke verstandhouding was nooit iets anders dan een fantasie van aanhangers die de uitslag van de verkiezingen van 2016 niet konden accepteren.”

Daarom is Stone vanaf heden een vrij man. Zijn straf is kwijtgescholden door de president zelf, die daar overigens — en daar twijfelt niemand aan — inderdaad de bevoegdheid voor heeft. Hij heeft Stone geen gratie verleend — wat betekent: de veroordeling ongedaan maken — maar de straf ongedaan gemaakt.

Stone kan de rest van zijn leven in vrijheid doorbrengen. Geen gevangenis voor hem.

Gelukkig maar. Blijkbaar is er toch nog een beetje gerechtigheid in de wereld. Hoe Stone en diens familie op dit nieuws reageerde? Nou, zo ongeveer: