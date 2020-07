Besmettingen in Antwerpen lopen “haast exponentieel” op, stad op slot is ‘enige oplossing’

De hoeveelheid besmettingen in Antwerpen zouden wel meevallen. Men moest het ‘in deze cruciale periode’ nog maar even aanzien. Virologen probeerden tevergeefs al dagenlang te wijzen op de ernst van de zaak. Nu het aantal besmettingen in de stad “haast exponentieel” oploopt, gaan de ogen dan toch eindelijk open.

In België liep deze week het aantal nieuwe besmettingen op tot 255,3 per dag, 71 procent meer dan de week ervoor. Antwerpen steeg zelfs 520 procent met 805 nieuwe gevallen.

Op deze grafiek is te zien hoe het coronavirus Antwerpen héél donkerrood kleurt, en zich over de rest van Vlaanderen heeft verspreid als een felrood spinnenweb.

De horeca van Antwerpen werd op diverse locaties al gesloten omdat ze zich niet aan de maatregelen hielden en verplichte mondkapjes werden gisteren ook al geherintroduceerd in het Antwerpse straatbeeld. Maar het lijkt al veel te laat. Antwerpen is het grote broeinest gebleken en het virus heeft zich opnieuw kunnen verspreiden, voor het overgrote deel in Vlaanderen.

De enige mogelijkheid om het virus nu nog in te dammen “is een lockdown“, in ieder geval voor Antwerpen. Maar waarschijnlijk is het al te laat en zal het eerst voor Vlaanderen en misschien zelfs later voor het hele land moeten gelden. 55 procent van de nieuwe besmettingen valt te herleiden naar Antwerpen.

Ik weet niet of het de eerstkomende tijd ook weer tot een enorme toename in het aantal ziekenhuis- en intensive care-opnames zal gaan leiden, maar de kans zit er natuurlijk dik in dat half Vlaanderen de ouders en grootouders weer heeft bezocht, en die lopen wél een enorm risico. België heeft namelijk al bijna tienduizend (9.821) doden door de gevolgen van corona te verduren gehad.